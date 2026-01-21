Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El incendio de Pérez Cepeda: dos coches calcinados y 20 afectados

Los extractores de aire continúan a toda potencia para expulsar el humo acumulado

Abel Peña
Abel Peña
21/01/2026 10:03
coche-quemado
Coches calcinados en el incendio
CEDIDA
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Todavía se encuentran funcionando a pleno rendimiento los extractores del garaje comunitario situado en el cruce de rey Abdullah con Pérez Cepeda. La alarma que comenzó a sonar diez minutos antes de las diez de la noche de ayer sigue haciéndolo, y el quinto y último nivel, donde ardieron dos coches, continúa precintado por Bomberos y Policía Local

Es decir, que la tranquilidad todavía no ha vuelto a las tres comunidades de vecinos de la plaza de Ángel Ron Fraga, a la que pertenece dicho garaje. El fuego comenzó pasadas las nueve y media de la noche, y se declaró en nivel más profundo de los cinco que tiene el enorme garaje. 

Incendio en un garaje en Pérez Cepeda

Un incendio en un garaje provoca la evacuación de varios bloques de viviendas en Pérez Cepeda

Más información

Inmediatamente, los extractores se pusieron a funcionar, e incluso saltaron las alarmas pero, como no es la primera vez que pasa, muchos no le dieron importancia. Fue un vecino que aparcaba el coche que se dio cuenta de que había humo en el aire y al comprobar que había un incendio, huyó, sin acordarse de poner el coche a salvo. 

Otro vecino que bajó en ascensor para comprobar lo que ocurría, creyendo también que alguien había puesto en marcha los extractores sin causa justificada, se dio cuenta de que no era así justo después de que alguien llamara al ascensor, y pasó unos minutos angustiosos antes de ponerse fuera de peligro

Con el garaje llenándose de humo, los residentes de la plaza comenzaron a salir al exterior, mientras al lugar acudían tres dotaciones de Bomberos. La Policía Nacional y la Local cerraron el cruce al tráfico. 

Incendio en el barrio de Os Mallos

Arde un garaje comunitario en el barrio de Os Mallos

Más información

Las labores de extinción resultaron problemáticas porque un incendio en un garaje grande y profundo es una de las actuaciones más peligrosas a las que pueden enfrentarse los Bomberos. Deben enfrentarse a una atmósfera irrespirable, y por si fuera poco, sin visibilidad. El humo salía por los respiradores alarmando al público, que ignoraba si su coche había resultado dañado.

En el lado positivo, se trata de un garaje nuevo, que cumplía con todas las normativa. INcluso había un extintor y un boca de incendio justo frente a los coches calcinados. 

Aunque tenían equipos de respiración autónomos, fue necesario recurrir a planos del edificio para encontrar la manera de atacar el fuego. Una vez que descubrieron que los coches quemados se encontraban en el último nivel, bajaron por una escalera situada en la plaza de Ángel Ron y lo sofocaron. Las llamas habían calcinado dos vehículos y dañado un tercero. AUnque hay 20 coches afectados más

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

accidente ocurrido al desplomarse un muro de contención sobre un tren de la línea R4

El sindicato de maquinistas de tren anuncia una huelga tras los accidentes de Adamuz y Cataluña
EP
La obra ‘Made in Galicia’ cerrará el ciclo el 22 de mayo

Inclusión y amor propio en diversas modalidades: el ciclo ‘Sen Numerar’ contará con seis funciones hasta mayo
Redacción
Recreación del proyecto en A Maestranza

El ‘lujo’ de vivir en los antiguos terrenos de Defensa en A Coruña: a la venta pisos por 725.000 euros
Lara Fernández
El Sol, a través de unas gafas especiales para ver el eclipse

La movilidad en A Coruña el día del eclipse total: “Lo mejor es desplazarse andando y con antelación”
Lara Fernández