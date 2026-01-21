A Coruña se llenará de puntos de observación del eclipse por toda la ciudad

El gerente del Consorcio de Turismo da Coruña, Antón Álvarez, ayer en la presentación en Fitur Cedida

El 12 de agosto, en plenas fiestas de María Pita, la ciudad se convertirá en un gran observatorio para disfrutar de un evento astronómico que no se ha visto aquí desde 1905 y no se volverá a repetir hasta 2180. Un eclipse solar que se podrá disfrutar desde cada punto de la ciudad, con zonas especialmente habilitadas, desde el Portiño, al Parque de Bens o el Monte de San Pedro, acompañados de dos conciertos con temática astronómica: uno de Los Satélites y otro de la Banda Municipal de Música, que interpretará bandas sonoras de películas con temática espacial. Así se anunció este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, donde se detalló la programación especial bajo el lema ‘A Coruña, CiudadEclipse’.

Los anuncios estuvieron apagados por la tragedia ferroviaria de Córdoba, que marcó una jornada con grandes ausencias en la representación política, tanto autonómica como local, entre ellas de nuevo la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que sigue en la zona de la catástrofe como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). “Ha tenido que estar al lado de las víctimas de este accidente que nos ha sacudido a todos”, lamentaba el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, quien sustituyó a la regidora en la presentación en el stand de Galicia.

Un día histórico

A Coruña se presentó en esta feria “como el mejor lugar de Europa" donde observar el eclipse total de sol del 12 de agosto, que el científico Jorge Mira definió como un "partido de fútbol". “Seremos el mejor escenario de Europa para disfrutar de un fenómeno astronómico único y para el cual ya nos hemos puesto a trabajar para ofrecer, tanto a la ciudadanía como al turismo, la mejor experiencia posible”, aseguró el gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña, Antón Álvarez.

Un evento que ya está teniendo una atracción masiva de turistas hacia la ciudad, donde en algunos hoteles la noche llega a 1.300 euros en esas fechas. Álvarez, que confirmó que las reservas turísticas crecen cada día más, avanzó que ya hay confirmados dos grandes congresos astronómicos para esa semana, en plenas fiestas de María Pita: ‘Third Solar MHD Conference’ y ‘New Frontiers in Cosmology’

Dos grandes citas que atraerán a multitud de personas expertas en el mundo astronómico, pero no solo a profesionales, pues son muchos los ciudadanos que esperan con ansias ese día histórico que marcará 2026. Prueba de ello cinco cruceros llegarán a la ciudad el propio 12 de agosto. “Cuando decimos que A Coruña será la ciudad del eclipse es porque el mundo estará muy pendiente de nosotros”, aseguró Álvarez.

Campaña informativa

La emoción de vivir un acontecimiento de esta magnitud no puede eclipsar el hecho de que es importante protegerse. Por ello, el Ayuntamiento comenzará en marzo con una campaña en colegios y centros cívicos para informar a la ciudadanía “de todo lo que necesitan saber sobre el eclipse”.

También se sumarán a estas iniciativas la red de Museos Científicos, que prepara una exposición itinerante y una programación especial en el Planetario, y se harán campañas en el comercio local y los mercados de la ciudad que llevarán como imagen principal una obra del artista Antón Lezcano, que muestra la Torre de Hércules totalmente eclipsada.

Para todo ello el Ayuntamiento ha puesto en marcha una comisión de seguimiento que implica a diferentes áreas municipales. “Será una experiencia inolvidable en la que esperamos cautivar a todas las personas que nos visiten con nuestra cultura de vivir”, auguró el gerente del Consorcio de Turismo.

Una ciudad de cine

Más allá del eclipse, este año el cine también acapara miradas y es que A Coruña opta este 2026 a formar parte de la Red de Ciudades Creativas de Unesco. “Tenemos un sector cultural muy activo e inquieto y contamos desde hace poco con unas instalaciones punteras a nivel mundial en la Ciudad de las TIC, un proyecto conjunto que también supuso que varias productoras del sector uniesen sus fuerzas en torno al Coruña Estudio Inmersivo”, recordó Antón Álvarez.

El Ayuntamiento destaca como uno de sus puntos fuertes de su candidatura que A Coruña cuenta con un “ecosistema audiovisual y cinematográfico consolidado”. “Iniciamos un camino que recorreremos juntos, administración y sector, para que A Coruña sea reconocida internacionalmente por sus políticas culturales y creativas”, indicó Gonzalo Castro. En caso de ser escogida, sería la primera ciudad gallega en formar parte de esta red.

Música para todos los públicos

Este año también a la ciudad también le espera una amplia programación musical pensada para todos los públicos. Ya hay confirmados 23 artistas, con 26 actuaciones en total, en un Coliseum que aspira a pulverizar los récords alcanzados en 2025, cuando se alcanzaron 55 eventos en el multiusos y estuvo a punto de mejorar su marca histórica de asistencia, con más de 360.000 personas.

“La gran mayoría de las actuaciones musicales confirmadas lo hacen en exclusiva en Galicia”, recordaba Álvarez. A estas cifras se le suman diez citas deportivas restantes de liga del Básquet Coruña.

“En A Coruña nos gusta salir a la calle a celebrar nuestra ya tan aclamada cultura de vivir. Así se demostró el pasado año en el que registramos más de 800.000 asistentes en las fiestas de María Pita que celebraron su 175 aniversario, con una programación que fue de lo internacional a lo local, con opciones para todos los públicos”, celebró el gerente del Consorcio.

También recordó que A Coruña no se entiende sin el deporte y destacó que en 2027 será la sede del Campeonato de España de milla, 5K y media maratón.

La presentación de la campaña turística también sirvió para hacer balance de los datos que confirman a A Coruña como un lugar que cada vez atrae a más personas. Concretamente, en 2025 subieron un 20% el número de extranjeros que visitaron la ciudad herculina, lo que se tradujo en una subida en la ocupación hotelera del 12,43% en viajeros y un 13,3% en las pernoctaciones.

“Todos estos datos refuerzan nuestra posición como capital atlántica y son fruto de una política turística que busca ofrecer experiencias únicas y diferenciadas. Porque A Coruña no solo se visita, se vive, se disfruta y siente”, zanjó Álvarez.