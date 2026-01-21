El área sanitaria de A Coruña y Cee informa a los profesionales de los avances del Nuevo Chuac

Un momento de la reunión para informar a los profesionales del área sanitaria de los avances del Nuevo Chuac

El equipo directivo del área sanitaria de A Coruña y Cee ha iniciado una ronda de reuniones informativas con los profesionales de todos los servicios y unidades que forman parte de los grupos de trabajo para presentarles el proyecto del Nuevo Chuac, que se encuentra en fase de prelicitación.

Una vez finalizadas estas primeras reuniones, comenzará una segunda ronda de encuentros de trabajo con los técnicos para recoger las nuevas aportaciones con el objetivo de valorarlas con la oficina de supervisión de proyectos de la subdirección general, encargados del desarrollo del Plan Director y añadirlas en caso de que así se considere, explican desde el área sanitaria.

Estas reuniones están estructuradas en ocho bloques de trabajo con una alta participación de los profesionales implicados.

El proyecto de ejecución del Nuevo Hospital de A Coruña sigue en marcha y 2026 será un año de fuerte impulso en el que se plasmarán los resultados de las tareas realizadas a lo largo de los últimos meses, tomando forma hitos tan relevantes como la supervisión técnica del proyecto de ejecución y la licitación de obra de la Fase 2, la más importante en superficie y presupuesto (más de 400millones de euros) y en plazo temporal (cinco años).

Llegados la este punto, con los trabajos de redacción y supervisión del proyecto muy avanzados, desde la gerencia del área sanitaria se estima oportuno compartir con los responsables de las distintas unidades y servicios el planteamiento concreto que el equipo redactor realizó tomando en consideración el Plan Funcional aprobado.

El resultado de este trabajo de revisión permitirá dar difusión al conjunto de la organización del proyecto, recoger las aportaciones de los destinatarios finales de este nuevo equipamiento sanitario y aclarar las dudas que un proyecto de esta envergadura pueda exponer.

Por supuesto, teniendo siempre en cuenta en el proyecto los condicionantes relativos a las interacciones entre la construcción del Nuevo Chuac y el funcionamiento del hospital existente, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de uno y la ejecución del otro, concretan desde el área sanitaria.