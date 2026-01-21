Catalán y García Orte presentan en A Coruña las claves del diseño de interiores

Marcos Catalán y Marta García Orte Cedida

El diseño de interiores no solo se limita a la decoración de una vivienda con el objetivo de optimizar la funcionalidad y la estética de los espacios. Para Marcos Catalán (Barcelona, 1972) y Marta García Orte (Barcelona, 1980) es mucho más que eso. Y es que, el interiorista y la arquitecta, socios de uno de los estudios de diseño y arquitectura más reputados de España, aterrizan hoy en A Coruña para ofrecer, desde las 12.30 horas, en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Pablo Picasso una charla sobre las peculiaridades de sus proyectos y, sobre todo, su visión en los procesos de diseño y construcción.

A EASD Pablo Picasso celebra a IX edición das Xornadas Bisiona Más información

La excusa de este acto no es otro que las Jornadas Bisiona, que este año celebran su novena edición durante los días 21, 22 y 23 de enero y que, como en los cursos anteriores, los invitados acercarán su realidad profesional de las diferentes especialidades formativas que se imparten en la Escuela. De esta forma, bajo el título ‘Domesticidad’, Catalán y García no solo mostrarán sus proyectos de vivienda, sino que explicarán cómo el confort y la calidez de un hogar se puede trasladar también al mundo del pequeño comercio, las oficinas o incluso la hostelería. Durante su intervención, harán un recorrido por los últimos proyectos del estudio, “mostrando no solamente la obra acabada, sino que también los procesos de diseño y de construcción a través de nuestra mirada”, apunta Catalán.

Inicios

Marcos Catalán terminó sus estudios de Diseño en Elisava en el año 1997. “En aquel momento no habían muchos estudios de diseño de interiores y estuve años trabajando en diferentes despachos de arquitectura que les interesaba el interiorismo”, incide. Más tarde, gracias a que algunos amigos le encargaban algunas reformas para sus primeras viviendas, le permitió montar su estudio en el año 2006.

La EASD Pablo Picasso celebra el 175 aniversario con sus exalumnos como protagonistas Más información

Once años después, se asocia con Marta García, quien también es su pareja y madre de su hija: “A mi me interesa la arquitectura y a Marta el interiorismo, de manera que nos permite abarcar proyectos de mayor escala y construir obras donde exista una estrecha relación entre la arquitectura y el interiorismo. En ocasiones abordamos el proyecto de dentro a fuera y en otras de fuera a dentro. No solo llevamos el despacho conjuntamente si no que somos pareja y tenemos una hija. Aunque es muy intenso nos gusta nuestro trabajo y poder transmitir esta pasión en el ámbito docente a la gente que está empezando su camino. Al final nuestra vida gira alrededor del diseño y la arquitectura y nos gusta que sea así.”, asegura el interiorista de la Ciudad Condal.

“Al final nuestra vida gira alrededor del diseño y de la arquitectura y nos gusta que sea así” Marcos Catalán, interiorista

En su labor diaria, no solo realizan labores de estudio como tal. También proyectos integrales de arquitectura y diseño de producto con precisión, incidiendo de manera especial en los aspectos sensoriales. “Los trabajos se confeccionan como un traje a medida para cada circunstancia aspirando a mejorar la vivencia de los lugares en los que se interviene”, dice. Para ello, “nos rodeamos de los colaboradores que tienen unos valores similares a los nuestros. Paisajistas, cálculo de estructuras, diseño gráfico... Cuando el cliente también tiene una mirada similar a la nuestra el resultado es más elevado”, expresa Catalán.

Esa minuciosa labor es la que les ha llevado a ser reconocidos con numerosos premios, así como difusión en revistas especializadas, lo que les ha llevado a participar en proyectos “muy interesantes” sobre edificios de la arquitectura tradicional. Durante las jornadas, no solo serán protagonistas, sino que también asistirán a las demás charlas: “Nos interesa especialmente las conferencias sobre artesanía e ilustración”, concluye.