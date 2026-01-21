Así es el local de hostelería más premiado de A Coruña

La plantilla de Bodega Órdenes posa ayer en el local con todos los premios conquistados durante estos diez años Carlota Blanco

Bodega Órdenes siempre ha sido uno de esos lugares donde cenar sin que uno sienta el paso del tiempo, en los que escapar de la globalización, la modernidad exacerbada o la necesidad de tirar de traductor o glosa para entender lo que está comiendo. Un establecimiento de toda la vida en el que llamar a los platos por su nombre y saber de antemano que es un acierto. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, algunos empiezan a compararlo con la sala de trofeos del Santiago Bernabéu. Otros, sin embargo, llaman a su propietaria, Rosa María Blanco, la duquesa de Alba. Pocos acumulan tantos títulos, reconocimientos populares y triunfos en tan poco tiempo. El último de ellos tuvo lugar en el Picadillo, el concurso de tapas por excelencia, en el que fue finalista y obtuvo el premio del público. Enamoró su ssam (enrollado coreano) de salsa de salpicón y crujiente de pulpo.

Situado en la calle Cuba, entre Pascual Veiga y la calle Barcelona, es también un estandarte y una reivindicación del bar de barrio frente a la centrificación. Desde ahí se han hecho, en la década que lleva el actual equipo, con dos concursos de tortillas de O Castrillón (2018 y 2022), con el mejor maridaje de la ruta del vermú Cinzano y del concurso CTV, en el que además obtuvo un tercer, un segundo y un primer premio. Su ensaladilla San Xoán fue considerada en 2024 la tapa coruñesa de toda la vida, y aún a día de hoy es uno de los grandes reclamos de la carta. Son solamente algunos de los diplomas que cuelgan de unas paredes cada vez con más horror vacui.

“Somos algo diferente, porque salimos de eso de raxo, tortilla y croquetas, y creemos que la calidad influye”, sentencia Rosa, consciente de que su Bodega Órdenes es una sublimación de la triple b (bueno, bonito y barato). “Somos conscientes de esa diferencia, pero puede que nuestros precios sean bajos, o los del centro muy altos”, añaden desde un equipo que completan Juan Manuel Costa, Natalia Queijas, Ángel Rodriguez y Mercedes Vidal. Se definen como “todoterrenos”, aunque coinciden en señalar a Juan Manuel como “cabeza pensante” desde la cocina.

De todo tipo

Hay que hablar de datos y cifras para entender mejor el porqué de la exitosa reinvención de Bodega Órdenes: un menú del día a 12 euros para el que es necesario reservar con antelación y unas 15 horas diarias dentro del establecimiento por parte de la propiedad. Así es como nacen algunos de los platos estrella como la brocheta de pulpo, rape y langostino (20 euros y para compartir entre dos o tres comensales), o el lagarto de castañas. “Uno viene de un día que fuimos a comer en Fisterra y, por ejemplo, la tapa de Picadillo la vimos en Mallorca y la adaptamos a nuestra cocina”, asevera orgulloso Juan Manuel.

Aunque mantienen una clientela muy habitual y muy de toda la vida, los reconocimientos y el éxito provocaron primero que empezasen a notar la llegada de clientes que buscaban Bodega Órdenes a propósito, especialmente de fuera de Galicia o extranjeros. “Nos hablaban de recomendaciones en redes, internet o del boca a boca”, confiesan tras haber vivido “el mejor año” de su historia.