A Coruña registró 24 accidentes de patinete durante 2024

Patinete circulando por la acera Patricia G. Fraga

La próxima semana, la Policía Local dará inicio a una nueva campaña de control de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), sobre todo patinetes pero también bicicletas. El año pasado se registraron en A Coruña 24 siniestros en los que se vieron implicados estos vehículos que han colonizado las calles herculinas.-En la gran mayoría de los casos (21) los accidentes fueron víctimas y tres consistieron en atropello.

Todavía hay quien no entiende que hay qeu adoptar las misas precauciones cuando se conduce un patinete que cuando se está al volante de un turismo. EN controles preventivos, la Policía Local descubrió cuatro positivos en alcoholemia y otros tanto en drogas.

En la última campaña, además, se tramitaron 247 infracciones. La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, destacó que “estamos a vivir un cambio no modelo de mobilidade da cidade, con cada vez máis persoas facendo uso de bicicletas e patinetes” y añadió que “o noso papel como administración é acompañar ese cambio fomentando un uso responsable e seguro. Non se trata de sancionar, senón de protexer e informar”.