A Coruña cambia la biblioteca por la 'ligoteca'

Vibo es el último local en sumarse a la propuesta universitaria del grupo Pelícano

La noche de A Coruña se ha acostumbrado a una montaña rusa de sensaciones cada vez más efímeras, en las que se puede pasar de la felicidad más absoluta que supuso el récord de recaudación de las últimas navidades a una sensación de vacío o incluso cierres puntuales entre la Noche de Reyes y este miércoles. Sin embargo, las vacas flacas han sido esta vez cuestión de apenas un par de semanas. Este jueves comienza nuevamente un subidón, en el que el punto de inicio se conoce como opening invernal y se sitúa, según los empresarios, como la quinta fecha más importante del calendario en cuanto a venta de entradas y facturación.

La comunidad universitaria ha finalizado los exámenes y las dos principales salas de los jueves, tanto Pelícano como The Clab, han coincidido a la hora de bautizar el opening: F*ck exams (que le den a los exámenes). Otro denominador común es la rebaja en los precios para adaptarse al bolsillo de un estudiante en 2026: 10 euros con dos consumiciones en el caso de la discoteca del puerto y tarifa plana de 15 en el de la calle Costa Rica. En ambos casos, el sold out es una realidad. "Se acabaron los apuntes, se quita el modo avión y empieza la noche que celebra el fin (o el inicio)", anuncian desde Pelícano. En el horizonte ya están anunciados dos fiestones más: Muérdelo universitario (jueves 29) y, sobre todo, la que promete ser la fiesta Intercampus más grande de la historia. Será el 5 de febrero, unirá a todas las universidades y ya ha confirmado a Dj como AlavamaIce, MRJ, Borja Solla y Sweet Suárez. Por si todo eso fuera poco, Vibo, el último local en llegar al grupo, también ha agotado los tickets para su celebración de final de exámenes.

Por su parte, Emilio Ron, director de operaciones de The Clab, ha confiado nuevamente al espectáculo Peccato la infraestructura de los jueves. El curso pasado rozó el cien por cien de ocupación durante el curso escolar. "Ha sido un mes muy duro, una travesía por el desierto. Los estudiantes son fundamentales para cualquier establecimiento de ocio nocturno de la ciudad", afirma, además de adelantar esa montaña rusa antes referida de manera metafórica: "Va a haber dos meses muy buenos, cerraremos otra vez por los exámenes, y acabaremos la campaña el 1 de julio".

La noche de A Coruña se ha convertido en una cuestión de dos días: los jueves para los más jóvenes y los sábados para un público más adulto. El gran sacrificado son los viernes, hasta el punto que establecimientos como The Clab se encuentran en proceso de rediseño de la oferta, mientras que otros pubs más tradicionales se nutren de la clientela fija.