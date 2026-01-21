A Coruña aumentó en 2025 su número de visitantes y los índices de ocupación hotelera

El gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, presenta el balance del año 2025 en Fitur

Durante el acto de presentación en Fitur de la estrategia turística de A Coruña para el año 2026, el gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, hizo también balance de los principales indicadores del sector durante 2025, presumiendo del crecimiento que ha supuesto este año.

Así, Álvarez señaló que habían aumentando tanto los visitantes de origen extranjero como de los nacionales, experimentando un crecimiento del 20% en el primer caso y del 12,8% en el caso del turismo interno.

También aumentaron los índices de ocupación de hotelera, tanto en lo que se refiere a viajeros (12,43%) como de pernoctas (13,3%). Se incrementaron, del mismo modo, las escalas de cruceros que entre 2023 y 2025 subieron un 42%.

"Todos estos datos refuerzan nuestra posición como capital atlántica y son fruto de una política turística que busca ofrecer experiencias únicas y diferenciadas dentro de nuestro territorio y de una política cultural puntera no solo en Galicia, sino en todo el noroeste peninsular", presumió el gerente del Consorcio.