Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña aumentó en 2025 su número de visitantes y los índices de ocupación hotelera

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
21/01/2026 14:30
El gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, presenta el balance del año 2025 en Fitur
El gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, presenta el balance del año 2025 en Fitur
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Durante el acto de presentación en Fitur de la estrategia turística de A Coruña para el año 2026, el gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, hizo también balance de los principales indicadores del sector durante 2025, presumiendo del crecimiento que ha supuesto este año.

Fitur Unesco A Coruña

A Coruña presenta su candidatura para ser la primera urbe gallega en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco

Más información

Así, Álvarez señaló que habían aumentando tanto los visitantes de origen extranjero como de los nacionales, experimentando un crecimiento del 20% en el primer caso y del 12,8% en el caso del turismo interno. 

Presentación de A Coruña en Fitur 2026

El eclipse solar de agosto en A Coruña, un reclamo turístico tan grande como un "partido de fútbol"

Más información

También aumentaron los índices de ocupación de hotelera, tanto en lo que se refiere a viajeros (12,43%) como de pernoctas (13,3%). Se incrementaron, del mismo modo, las escalas de cruceros que entre 2023 y 2025 subieron un 42%. 

Balance turístico 2025 de A Coruña en Fitur

"Todos estos datos refuerzan nuestra posición como capital atlántica y son fruto de una política turística que busca ofrecer experiencias únicas y diferenciadas dentro de nuestro territorio y de una política cultural puntera no solo en Galicia, sino en todo el noroeste peninsular", presumió el gerente del Consorcio.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Donald Trump en Davos

Trump: "Europa no avanza en la dirección correcta"
EFE
Accidente de tren en Adamiz

Se elevan a 43 los muertos en el accidente ferroviario de Adamuz
EFE
Un momento de la presentación de A Coruña en Fitur

Una cultura turística de récord en A Coruña
Lucía Crujeiras
Vacuna ensayo contra el virus sincitial

El virus sincitial sigue al alza en Galicia y la tasa de positividad se acerca al 10 %
EFE