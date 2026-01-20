La tecnología pionera de Trison que convierte a las personas en hologramas

Holobox de Trison Germán Barreiros

Trison es una empresa especializada en la instalación de sistemas audiovisuales como pantallas, sonido y tecnología interactiva. En sus instalaciones de Espíritu Santo (Sada) cuenta con una amplia variedad de estos productos. Uno de ellos es el sistema de telepresencia Holobox.

Esta herramienta permite proyectar en tiempo real y a cualquier distancia la imagen tridimensional de personas para facilitar la comunicación. Fue presentada al público en 2021 en un acto realizado en el Palacio Municipal de María Pita, en A Coruña. Contó con la participación de los actores gallegos Xosé Antonio Touriñán, Miguel de Lira y Federico Pérez, que gracias a este sistema se convirtieron en hologramas durante unos minutos.

Para poder utilizarla es necesario disponer de acceso a internet, el set de grabación y la cabina Holobox. De este modo, se pueden difundir imágenes en tiempo real o previamente grabadas a cualquier punto que se desee.

El consejero delegado de Trison, Alberto Cáceres, explica que adquirir este sistema es “tan asequible” como “una sala de videoconferencias” tradicional. También detalla que la idea para crear esta tecnología surgió durante la pandemia del coronavirus, en 2020, cuando los gobiernos impusieron restricciones a la movilidad, lo que convirtió en protagonistas a las aplicaciones de comunicación. Cáceres destaca que el Holobox es una “tecnología muy innovadora” y que poco a poco se empieza a extender entre las empresas.

Productos

Trison cuenta en sus oficinas centrales con una importante muestra de sus productos. Además del Holobox, dispone de sistemas de sonido y múltiples pantallas, desde desmontables por piezas a transparentes. “Son soluciones que son interesantes”, señala el consejero delegado.

En concreto, esta empresa fabrica pantallas interactivas, LED, táctiles, LCD, sistemas de megafonía, música ambiental, proyecciones u hologramas, entre otros.

Para hacerse una idea del trabajo que lleva a cabo esta empresa, ha participado en iniciativas tan destacadas como la reforma del estadio Santiago Bernabéu en Madrid (creó un dragón en 3D, tanto en la Megastore como en el marcador de 360 grados del recinto deportivo, diseñado para asombrar a los visitantes y también asumió la instalación de una vitrina holográfica que proyecta la camiseta del club) o en el despliegue de un “recorrido digital”, tal y como lo denomina la compañía, en los concesionarios de Toyota. En este caso, se instalaron monitores interactivos, sistemas de audio, junto con áreas interactivas y experiencias personalizadas en el momento de la entrega de vehículos.

Zona de grabación para usar el Holobox de Trison Germán Barreiros

El principal cliente de Trison es el gigante de la moda Inditex, que supone menos de un tercio de su facturación total. Trabaja para todas las marcas del grupo y también ha acometido actuaciones en su sede central del polígono de Sabón (Arteixo). Una de ellas se desarrolló en el auditorio del complejo. Consistió en el diseño de “un ecosistema audiovisual integrado” en el que “formatos visuales de gran tamaño, entornos inmersivos y sonido de alta calidad” se combinan para dar soporte “a usos multifuncionales”, según indica Trison.

Además, en A Coruña ha asumido proyectos como los sistemas audiovisuales del recinto expositivo de la Fundación Marta Ortega en el muelle de Batería y la transformación de la cúpula del monte de San Pedro.

Un paseo por el almacén logístico de Trison ya revela la magnitud de este negocio. Como una pequeña muestra, estos días ha tenido envíos a destinos como Río de Janeiro (Brasil), Melbourne (Australia), Estambul (Turquía), Hannover (Alemania), o Johannesburgo (Sudáfrica).