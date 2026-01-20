Rueda apela a patronal y sindicatos para un acuerdo "cuanto antes" que ponga fin a la huelga de autobuses en A Coruña

Huelga de autobuses en A Coruña el 13 de enero Carlota Blanco

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apelado a patronal y sindicatos para que lleguen a un acuerdo "cuanto antes" que ponga fin a la huelga de autobuses en la provincia de A Coruña.

En un nuevo día de huelga, Rueda ha dicho que los servicios mínimos "hay que cumplirlos y si no se cumplen tiene que haber sanciones", para lo que ha apuntado a la "responsabilidad" de los trabajadores y a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

A preguntas de los periodistas durante un acto en Santiago, el jefe del Ejecutivo gallego ha asegurado ser "consciente de las molestias" por el paro y ha añadido que "la Xunta es la primera interesada en que se resuelva, porque es la administración de todos los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias".

Ha recordado que ofrece su mediación y también el ejercicio como autoridad laboral, para resaltar que "los servicios mínimos hay que cumplirlos y si no se cumplen tiene que haber sanciones".

"Estaremos vigilantes, pero las dos partes deberían llegar a un acuerdo cuanto antes, porque prestan un servicio público fundamental", ha resuelto.