Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Rueda apela a patronal y sindicatos para un acuerdo "cuanto antes" que ponga fin a la huelga de autobuses en A Coruña

Ep
20/01/2026 12:48
Huelga de autobuses en A Coruña el 13 de enero
Huelga de autobuses en A Coruña el 13 de enero
Carlota Blanco
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apelado a patronal y sindicatos para que lleguen a un acuerdo "cuanto antes" que ponga fin a la huelga de autobuses en la provincia de A Coruña.

En un nuevo día de huelga, Rueda ha dicho que los servicios mínimos "hay que cumplirlos y si no se cumplen tiene que haber sanciones", para lo que ha apuntado a la "responsabilidad" de los trabajadores y a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

A preguntas de los periodistas durante un acto en Santiago, el jefe del Ejecutivo gallego ha asegurado ser "consciente de las molestias" por el paro y ha añadido que "la Xunta es la primera interesada en que se resuelva, porque es la administración de todos los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias".

Ha recordado que ofrece su mediación y también el ejercicio como autoridad laboral, para resaltar que "los servicios mínimos hay que cumplirlos y si no se cumplen tiene que haber sanciones".

"Estaremos vigilantes, pero las dos partes deberían llegar a un acuerdo cuanto antes, porque prestan un servicio público fundamental", ha resuelto.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Trump publica imagen creadas con IA para simular su conquista de Groenlandia

Trump se apoya en la IA para alentar su ofensiva sobre Groenlandia antes de llegar a Davos
EFE
Alfonso Rueda, a la derecha, en la presentación de las nuevas viviendas

La Xunta impulsará en A Coruña 168 pisos de promoción pública, 150 alojamientos compartidos y dos residencias juveniles
Redacción
El rey Felipe VI (c) y la reina Letizia (i) saludan a las autoridades

Los Reyes llegan a Adamuz, donde son recibidos por autoridades y vecinos
EP
Arboles marcados para talar en Ramón del Cueto

El Ayuntamiento talará 15 árboles en la calle de Ramón del Cueto
Abel Peña