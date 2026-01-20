A Coruña
Roban varias prendas en una tienda de deportes en Los Rosales
La Policía Científica investiga el suceso
La Policía Científica se encuentra esta mañana en la tienda Atmósfera Sport, en la ronda de Outeiro, a la altura de Los Rosales, que ha sufrido un robo esta madrugada. Alguien rompió el cristal, se coló en el interior y se hizo con varias prendas antes de darse a la fuga.
Según explican fuentes de la empresa, el robo se cometió a las cinco de la madrugada. Con un objeto contunden abrieron un boquete en el escaparate y se colaron en el interior. No fueron a por la caja, sino que se llevaron varias prendas deportivas antes de darse a la fuga.