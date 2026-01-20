Cristal roto en Atmósfera Sport Carlota Blanco

La Policía Científica se encuentra esta mañana en la tienda Atmósfera Sport, en la ronda de Outeiro, a la altura de Los Rosales, que ha sufrido un robo esta madrugada. Alguien rompió el cristal, se coló en el interior y se hizo con varias prendas antes de darse a la fuga.

Según explican fuentes de la empresa, el robo se cometió a las cinco de la madrugada. Con un objeto contunden abrieron un boquete en el escaparate y se colaron en el interior. No fueron a por la caja, sino que se llevaron varias prendas deportivas antes de darse a la fuga.