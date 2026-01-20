Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Roban varias prendas en una tienda de deportes en Los Rosales

La Policía Científica investiga el suceso

Abel Peña
Abel Peña
20/01/2026 11:41
Cristal roto en Atmósfera Sport
Cristal roto en Atmósfera Sport
Carlota Blanco
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Policía Científica se encuentra esta mañana en la tienda Atmósfera Sport, en la ronda de Outeiro, a la altura de Los Rosales, que ha sufrido un robo esta madrugada. Alguien rompió el cristal, se coló en el interior y se hizo con varias prendas antes de darse a la fuga. 

Según explican fuentes de la empresa, el robo se cometió a las cinco de la madrugada. Con un objeto contunden abrieron un boquete en el escaparate y se colaron en el interior. No fueron a por la caja, sino que se llevaron varias prendas deportivas antes de darse a la fuga. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz

Inés Rey se perderá la presentación previa de A Coruña en Fitur para apoyar a las víctimas del accidente de Adamuz
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Detienen a cuatro sospechosos en una gran redada antidroga
Abel Peña
Los Bomberos retiran un árbol caído durante el temporal en Málaga

Trabajo recuerda que hay hasta 4 días de permiso pagado ante meteorología adversa
Redacción
Presentación cumbre Reaim

A Coruña será "líder mundial de la IA" en febrero al acoger la tercera cumbre Reaim
Jorge Riveiro