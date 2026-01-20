La Xunta impulsará en A Coruña 168 pisos de promoción pública, 150 alojamientos compartidos y dos residencias juveniles

Alfonso Rueda, a la derecha, en la presentación de las nuevas viviendas EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este martes el compromiso del Gobierno gallego con facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para estudiantes y menores de 36 años, poniendo como ejemplo los nuevos espacios residenciales que se construirán en Santiago y en A Coruña y en los que el Ejecutivo autonómico invertirá “más de 80 millones de euros”.

En concreto, Rueda destacó las 412 viviendas de promoción pública –“244 en Compostela y 168 en A Coruña”– que llevará a cabo a Administración gallega, así como 150 alojamientos compartidos en la ciudad herculina y “dos residencias juveniles, una en cada ciudad, con 150 plazas cada una”.

Se trata, explicó, de proyectos divididos en dos lotes y para los cuáles se convocaron este martes sendos concursos de ideas arquitectónicas, que ya están publicados en la Plataforma de Contratos de Galicia.

“Queremos una buena arquitectura, que se hagan unas edificaciones de calidad, bien pensadas, bien diseñadas y bien planificadas”, indicó. Esta fase técnica cuenta con una inversión de 4,2 millones de euros (1,9 millones para el lote de Santiago y 2,3 millones para A Coruña) y lo que busca es atraer el talento de los profesionales con el objetivo de alcanzar los mejores proyectos.

En el caso de Santiago, se actuará en una parcela de 11.013 metros cuadrados de superficie ubicada en Salgueiriños y que actualmente está siendo utilizada como aparcamiento. Así, Rueda explicó que el proyecto es posible gracias a la modificación normativa impulsada por la Xunta este año que permite, desde el pasado 1 de enero, transformar suelos dotacionales en espacios residenciales, ya que el Gobierno gallego no dispone de más suelo para construir en la ciudad.

Por su parte, en el caso de A Coruña, las viviendas y la residencia estarán dentro del campus universitario de Elviña sobre terrenos propiedad del Instituto Gallego de Vivenda e Solo (IGVS), por lo que contarán con una localización singular próxima a la trama urbana de la ciudad.

En el caso de las residencias juveniles, se construirán en dos ayuntamientos que actualmente no cuentan con estas instalaciones públicas –actualmente en Galicia solo hay centros de este tipo en Lugo, Ourense y Vigo–. Estas residencias están destinadas a jóvenes entre 16 y 30 años que, por motivos de estudios o trabajo, estén obligados a permanecer fuera de su domicilio.

El IGVS se encargará de la urbanización de las parcelas y de la construcción de las viviendas y de los alojamientos compartidos, mientras que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude hará el propio con las residencias.

Alfonso Rueda insistió en que la vivienda una de las grandes prioridades para la Xunta y recordó que, “ya hay 3.000 viviendas públicas en diferentes fases de ejecución y, en este 2026, pondremos en marcha el resto para llegar las 4.000 comprometidas en esta legislatura”. El objetivo es duplicar el parque público residencial hasta llegar las 8.000 viviendas públicas, señaló.

De hecho, recordó que la Administración autonómica tiene ya en marcha 400 hogares en la capital gallega –60 de ellos para entregar este mismo año en Lamas de Abade y O Castiñeiriño– y cerca de 800 en A Coruña.