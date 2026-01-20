La UDC participa en un proyecto para críar moscas

Lavas de mosca negra Cedida

La Universidad de A Coruña participa en el proyecto europeo IAPSI, liderado por la empresa biotecnológica Bioflytech, a través de su filial Alfaprogal, que busca desarrollar un sistema inteligente de precisión que optimice la cría industrial de larvas de mosca soldado negra (Hermetia illucens).

Esta iniciativa permitirá plantear en Galicia un nuevo modelo de ganadería estratégica, alternativa a la tradicional, más sostenible y tecnológica, que además fomenta la economía circular, según ha informado este martes la UDC.

El proyecto, de colaboración público-privada y denominado IAPSI (Inteligencia Artificial y Automatización Aplicadas a Productos Sostenibles de Alto Valor Añadido a partir de Insectos), busca mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la trazabilidad del proceso de cría de esta especie, mediante la implementación de un algoritmo de inteligencia artificial que controle y module, de forma centralizada, la alimentación y la gestión ambiental de las larvas.

El objetivo es crear un sistema automatizado, inteligente y escalable, que mejore el rendimiento y la huella ambiental de la producción. Para ello, se introducirán tecnologías avanzadas como la computación cuántica, el IoT, la automatización y la inteligencia artificial.

Con esta propuesta, Galicia "estará en una posición preferente para liderar la producción europea de una nueva generación de proteínas y grasas de alta calidad, así como de biofertilizantes derivados de la mosca soldado negra, con aplicaciones en los sectores relacionados con la nutrición animal, el cosmético y el farmacéutico, con un gran potencial de negocio, de crecimiento y de generación de empleo y riqueza", explica Jesús Rodríguez, CEO de Bioflytech.

La participación de la Universidad de A Coruña (UDC) se desarrollará a través de los grupos de investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA) y del Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC).

La UDC se encargará de los ensayos y análisis ambientales, así como de la validación científica del proyecto, que tiene un plazo de ejecución de dos años y un presupuesto de más de 3,6 millones de euros.