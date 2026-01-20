La semana más dura para los puestos de pescado en los mercados de A Coruña: una huelga y una alerta roja

Puestos de pescado en la plaza de Lugo Patricia G. Fraga

Los puestos de pescado y marisco en los mercados amanecieron este martes divididos entre los que, al tener capturas de pesca de altura, disponían de mercancía, y los que ni siquiera abrieron. Es el caso de la plaza de Lugo, donde la mitad de placeros de la planta baja decidieron no acudir a la plaza de abastos tras una jornada de huelga en la que la flota permaneció amarrada.

Uno de los que no abrieron fue Óscar Martínez, de Pescadería Nortemar. “Hubo muy poca mercancía debido a que ayer –por el lunes– solo salieron los barcos de altura, pero el resto, los camiones y cofradías que suben para la venta, trajeron muy poco o nada. De ahí el motivo de esa escasez”, explicó. Los próximos días, además, “no serán muy buenos”. A la situación que atraviesa el sector, marcado por una bajada de ventas tras las fiestas, se le suma ahora un temporal. “Ahora viene alerta roja, es más de lo mismo de todos los años en estas fechas”, añadió el placero.

Los pescadores de la provincia de A Coruña desconvocaron la huelga iniciada este lunes tras un principio de acuerdo con el Gobierno central en lo relativo a la aplicación del Reglamento de Control de la Pesca de la Unión Europea. Un centenar de pescadores de las cofradías de A Coruña, Ferrol, Corme y Camariñas, entre otras, se concentraron este lunes en O Parrote para exigir la paralización de la normativa, de la Unión Europea. Si no había acuerdo, el cierre de las lonjas se extendería durante varias jornadas.

Unido a todo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó este martes una alerta roja en la costa de la ciudad y su área metropolitana. El aviso rojo se iniciará a las nueve de la noche y terminará a medianoche. Durante este tiempo, la Aemet prevé que se generen olas de hasta nueve metros de altura y vientos del Noroeste de hasta 60 kilómetros por hora.