Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Fundación María José Jove y Russula renuevan su alianza para impulsar la inclusión social

Redacción
20/01/2026 11:13
Felipa Jove y Eva Maneiro en la firma del convenio entre Russula y Fundación María José Jove
Felipa Jove y Eva Maneiro en la firma del convenio entre Russula y Fundación María José Jove
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Fundación María José Jove (FMJJ) ha renovado su alianza con la compañía de ingeniería global Russula, dentro de su compromiso por la inclusión social y al entender que se trata de una responsabilidad compartida por toda la sociedad y que requiere de la implicación activa por parte de empresas y entidades.

El convenio, firmado por Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, y Eva Maneiro, CEO de Russula, permitirá fomentar la participación del personal de la empresa en diversas iniciativas inclusivas impulsadas por la Fundación, como es el caso de los programas Esfuerza, Peques o Senderismo Inclusivo, así como los talleres de Yoga en Familia o los vinculados al Centro de Arte FMJJ.

Equipos FMJJ - Russula
Equipos FMJJ - Russula
Cedida

“El camino hacia una inclusión plena pasa necesariamente por la implicación de toda la sociedad: personas, entidades y empresas. Sumar esfuerzos con compañías que cuentan con un compromiso social tan sólido como Russula resulta clave, ya que no solo involucra a sus empleados, sino también a sus familias, ampliando así el impacto social de estas acciones”, subrayó Felipa Jove.

Por su parte, Eva Maneiro afirmó que “colaborar con la Fundación María José Jove nos permite contribuir activamente a la construcción de una sociedad más inclusiva; al mismo tiempo, ofrece a nuestro equipo la oportunidad de implicarse de forma directa en iniciativas con impacto real, reforzando valores que forman parte de nuestra manera de entender la empresa y nuestro papel en la sociedad”.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz

Inés Rey se perderá la presentación previa de A Coruña en Fitur para apoyar a las víctimas del accidente de Adamuz
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Detienen a cuatro sospechosos en una gran redada antidroga
Abel Peña
Cristal roto en Atmósfera Sport

Roban varias prendas en una tienda de deportes en Los Rosales
Abel Peña
Los Bomberos retiran un árbol caído durante el temporal en Málaga

Trabajo recuerda que hay hasta 4 días de permiso pagado ante meteorología adversa
Redacción