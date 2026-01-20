Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La descentralización del grado de Medicina echa a andar con muchas incógnitas todavía por resolver

La comisión de seguimiento celebra hoy su primera reunión, con el objetivo de “trazar el plan de trabajo”

Dani Sánchez
Dani Sánchez
20/01/2026 07:05
Antonio López, Manuel Reigosa y Ricardo Cao, en una reunión del grupo de trabajo
Antonio López, Manuel Reigosa y Ricardo Cao, en una reunión del grupo de trabajo
Salvador Sas (EFE)
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Consello de la Xunta respaldó ayer de forma definitiva el acuerdo firmado por el Ejecutivo autonómico con las tres universidades públicas gallegas para la descentralización del grado de Medicina, después de que dicho documento fuese respaldado por los órganos de gobierno de las tres entidades educativas. En su reunión semanal, los miembros del Gobierno gallego validaron un pacto que supondrá repartir entre las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo la docencia práctica y teórica del segundo ciclo de esta carrera (cuarto, quinto y sexto) y que, a su vez, marca el comienzo de un proceso de descentralización que todavía cuenta con muchas incógnitas por despejar.

Ricardo Cao y Alfonso Rueda, en la toma de posesión como rector

La Xunta autoriza el acuerdo para la descentralización de Medicina

Más información

El verdadero inicio se celebra hoy, con la primera reunión de la comisión de seguimiento –el acuerdo ratificado el pasado mes de diciembre marcaba el día 21 de enero como tope para constituir la comisión–, en la que estarán representados los departamentos de Sanidade y Educación de la Xunta, así como representantes de las tres universidades y de cada uno de los hospitales universitarios que participarán en estos estudios.

Letra pequeña

Esta comisión de seguimiento será la que decida el futuro del grado de Medicina y, sobre todo, la que defina meticulosamente la letra pequeña de un pacto que espera ponerse en práctica el próximo mes de septiembre, cuando las unidades docentes creadas en A Coruña y Vigo acogerán alumnos en sus instalaciones para la parte práctica de quinto curso de esta carrera.

La UVigo celebró esta mañana una reunión del Consello de Goberno

Luz verde para la descentralización de Medicina, con A Coruña y Vigo “vixiantes”

Más información

En este mismo mes, pero en 2027, será el turno de la teórica también de quinto, y en 2028, tanto de la teoría como la práctica de cuarto curso. El sexto curso, que es puramente práctico, ya se puede cursar en cualquiera de los siete hospitales universitarios de Galicia. De esta forma, el objetivo final es que el segundo ciclo de Medicina esté totalmente descentralizado desde el curso 2028-29.

La comisión de seguimiento tiene la misión de custodiar la descentralización. No obstante, lo hará poco a poco. De hecho, en la reunión de hoy tan solo se firmará el convenio y se designará a los miembros de la comisión, con el objetivo, tal y como explican desde la UDC, de “trazar el plan de trabajo”. O, lo que es lo mismo, cuántas plazas de profesorado se van a convocar, qué asignaturas se van a impartir o qué recursos (a mayores) hacen falta, entre otros muchos aspectos a tratar.

Dos estudiantes caminan en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña

¿Por qué los estudiantes de Medicina no confían en la descentralización?

Más información

Precisamente estas vacantes de docentes es uno de los términos que tanto A Coruña como Vigo remarcaron en los últimos meses de cara a establecer qué convenio iba a ser el que definiera la descentralización. Algo que encontró reticencias por parte de profesorado de la universidad compostelana, ya que los docentes no consideraban justo el mismo número de plazas para la USC (50%) que para A Coruña y Vigo (25% cada una de ellas). “Un termo esencial do acordo que non se vai cambiar”, explicaba el rector de la USC, Antonio López, cuando la universidad daba luz verde al acuerdo.

Otro de los aspectos que tendrá que determinar la comisión es el de decidir cuántos alumnos cursarán sus estudios en el Chuac y en el Chuvi y, sobre todo, cómo se va a organizar. Especialmente, en el caso de quinto curso, dividido en cinco meses de teoría y cinco de práctica. Este sistema obligará a los alumnos a cursar una parte en la capital gallega y la otra en las urbes herculina y olívica. Algo que se agravará todavía más a partir del mes de septiembre, en plena etapa de transición, mientras no se descentraliza la parte teórica de quinto curso.

El proceso no espera a las elecciones al Rectorado de la USC

Este inicio de la descentralización de Medicina coincidirá a la par con las elecciones al Rectorado de la Universidad de Santiago. Las aspirantes, Maite Flores, María José López Couso, Rosa Crujeiras y Alba Nogueira, ya mostraron de forma unánime su rechazo a un acuerdo pactado que esperaban poder negociar una vez finalizadas las elecciones, “nun contexto máis sosegado”. Finalmente, no será así. De esta forma, el próximo 12 de febrero, gane quien gane, tomará la batuta de Santiago en el nuevo grado de Medicina gallego.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El número 52 de la avenida de A Gaiteira

La última casa pequeña en mal estado de A Gaiteira será demolida
Lara Fernández
Holobox de Trison

La tecnología pionera de Trison que convierte a las personas en hologramas
Iván Aguiar
Guerra, Camba y Lago, frente al escaparate de la librería Kiko’s

Elviña se despide de la librería Kiko’s, parte y testigo de la historia del barrio
Jorge Riveiro
El mapa que sobresalía de la cabeza de Goya entre 1987 y 1989

El Goya de Fernando Rey, un diseño diferente al ‘cabezón’ de hoy en día
Óscar Ulla