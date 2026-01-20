La descentralización de Medicina "comeza unha nova pantalla" y divide sus tareas en dos grupos de trabajo

Cao, Caamaño, Rodríguez, López y Reigosa, en la primera reunión de la comisión de seguimiento Lavandeira JR (EFE)

La descentralización del grado de Medicina "comeza unha nova pantalla". Así lo cree el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien celebró en la mañana de este martes, acompañado de su homólogo de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y de los rectores de las tres universidades públicas de Galicia, la ratificación del acuerdo por el que se repartirá la docencia teórica y práctica del segundo ciclo de la titulación médica (cuarto, quinto y sexto).

La descentralización del grado de Medicina echa a andar con muchas incógnitas todavía por resolver Más información

Tras la firma del texto por parte de representantes autonómicos y universitarios, la comisión de seguimiento -que se reunió por primera vez esta mañana- tomó la decisión de crear dos grupos de trabajo para facilitar las tareas de cara a la descentralización. Según informó Rodríguez, uno de ellos se centrará "nos aspectos técnicos e xurídicos", como la regulación de las unidades docentes que se crearán en A Coruña y Vigo, mientras que el segundo grupo "terá un carácter económico", con la misión de estimar el coste económico que supondrá la descentralización de la titulación médica, en un principio acordado que será la Xunta la que asuma el sobrecoste.

Así, esta comisión de seguimiento, que velará por el cumplimiento de las tareas encomendadas, estará compuesta -a mayores de los 16 miembros acordados- por tres representantes del alumnado (uno por cada universidad), uno de los aspectos que la facultad de Medicina de la USC veían fundamentales para dar su visto bueno al acuerdo. Desde la universidad santiaguesa, el rector Antonio López señaló que "hoxe é un día de satisfacción" tras meses de trabajo: "Trátase de manter unha única facultade, pero incorporar á mesma todas as capacidades tanto do sistema sanitario galego como as que aportan ao resto de universidades para a mellor formación dos alumnos", resumió. El rector de la UDC, Ricardo Cao, también calificó el acuerdo como "positivo" para el sistema, a través "dun convenio a cinco partes que permitirá mellorar a calidade formativa

Los miembros de la comisión

La comisión de seguimiento está formada, además de por los conselleiros de Educación y Sanidad y los rectores de las tres universidades, por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez; y el director del Sergas, José Ramón Parada. Así, en representación de cada uno de los hospitales universitarios están Andrés Soto Varela por el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Carlos Vázquez Barro por el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y Ana Concheiro Guisán por el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

También forman parte de la comisión los actuales vicerrectores de Titulaciones: Moisés Canle por la UDC y Alfonso Lago por la UVigo; mientras que en el caso de la USC acudió el vicerrector de Profesorado, Ernesto González, dado que la vicerrectoría de Grados se encuentra actualmente vacante por las elecciones al Rectorado. La composición la completan el decano de la Facultad de Medicina y Odontología de la USC, José Martín Carreira, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC, Iván de Rosende; además de los tres alumnos que se incorporarán.