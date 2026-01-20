La borrasca Harry dejará nieve en A Coruña

Mientras la borrasca Harry comienza a despedirse del Mediterráneo, tras dejar un rastro de lluvia, fuerte oleaje y nieve en el este peninsular y Baleares, todas las miradas se centran ahora en el Atlántico. Aunque Harry no resultó ser tan extenso como los modelos preveían hace unos días, su retirada coincide con un cambio radical en la circulación atmosférica que afectará directamente a Galicia.

Nieve en cotas bajas

La gran noticia para la provincia de A Coruña es la posibilidad real de ver nieve en el área metropolitana coruñesa. Según los mapas de precipitación actuales de MeteoRed, el desplome de las temperaturas y la humedad del Atlántico podrían dejar nevadas en Paderne, Coirós, Aranga, Teixeiro y Curtis.

Las cotas de nieve durante la noche del viernes al sábado MeteoRed

El paso de Harry por A Coruña se comenzará a notar hoy mismo con un frente que dejará lluvias intensas en el norte y oeste de Galicia, con precipitaciones acumuladas que podrían superar los 40 l/m².

Alerta roja a la costa de A Coruña con olas de nueve metros Más información

Evolución de la semana

La situación evolucionará de forma rápida durante los próximos días. Comenzando por fuertes vientos y precipitaciones, hasta un descenso general de las temperaturas.

Durante el miércoles y jueves, un frente barrerá la comunidad con lluvias generalizadas. La cota de nieve bajará de los 1.400 metros iniciales hasta situarse cerca de los 1.000 metros.

El viernes será el día clave, un nuevo sistema frontal más frío provocará que la cota de nieve se desplome en el noroeste de Galicia, pudiendo situarse por debajo de los 500 metros. Es aquí cuando los municipios del interior de A Coruña mencionados podrían teñirse de blanco, durante la noche del viernes y el sábado.

Durante el fin de semana, el aire polar se asentará, manteniendo las bajas temperaturas en toda el área.