Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La borrasca Harry dejará nieve en A Coruña

Esther Durán
20/01/2026 15:59
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Mientras la borrasca Harry comienza a despedirse del Mediterráneo, tras dejar un rastro de lluvia, fuerte oleaje y nieve en el este peninsular y Baleares, todas las miradas se centran ahora en el Atlántico. Aunque Harry no resultó ser tan extenso como los modelos preveían hace unos días, su retirada coincide con un cambio radical en la circulación atmosférica que afectará directamente a Galicia.

Nieve en cotas bajas

La gran noticia para la provincia de A Coruña es la posibilidad real de ver nieve en el área metropolitana coruñesa. Según los mapas de precipitación actuales de MeteoRed, el desplome de las temperaturas y la humedad del Atlántico podrían dejar nevadas en Paderne, Coirós, Aranga, Teixeiro y Curtis.

Las cotas de nieve durante la noche del viernes al sábado
Las cotas de nieve durante la noche del viernes al sábado
MeteoRed

El paso de Harry por A Coruña se comenzará a notar hoy mismo con un frente que dejará lluvias intensas en el norte y oeste de Galicia, con precipitaciones acumuladas que podrían superar los 40 l/m².

Parques y jardines cerrados en A Coruña por alerta meteorológica

Alerta roja a la costa de A Coruña con olas de nueve metros

Más información

Evolución de la semana

La situación evolucionará de forma rápida durante los próximos días. Comenzando por fuertes vientos y precipitaciones, hasta un descenso general de las temperaturas. 

Durante el miércoles y jueves, un frente barrerá la comunidad con lluvias generalizadas. La cota de nieve bajará de los 1.400 metros iniciales hasta situarse cerca de los 1.000 metros. 

El viernes será el día clave, un nuevo sistema frontal más frío provocará que la cota de nieve se desplome en el noroeste de Galicia, pudiendo situarse por debajo de los 500 metros. Es aquí cuando los municipios del interior de A Coruña mencionados podrían teñirse de blanco, durante la noche del viernes y el sábado. 

Durante el fin de semana, el aire polar se asentará, manteniendo las bajas temperaturas en toda el área.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El IES Elviña, durante la época del brote

El brote de salmonelosis de A Coruña sigue activo, aunque ya sin hospitalizados
Guillermo Parga
Cao, Caamaño, Rodríguez, López y Reigosa, esta mañana, en la primera reunión de la comisión de seguimiento

La descentralización de Medicina "comeza unha nova pantalla" y divide sus tareas en dos grupos de trabajo
Dani Sánchez
El ideal gallego

La asociación de vecinos de Xuxán expresa su malestar por la reciente licitación de viviendas
Redacción
El supermercado Veritas que abrirá en Juan Flórez

De Marineda City al centro de A Coruña: el supermercado que abrirá este 29 de enero en la ciudad
Noela Rey Méndez