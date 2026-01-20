La asociación de vecinos de Xuxán expresa su malestar por la reciente licitación de viviendas

Barrio de Xuxán en A Coruña

La Asociación de vecinos de Xuxán ha expresado a través de un comunicado su "profundo malestar y preocupación" ante la reciente licitación por parte de la Xunta de Galicia de un proyecto para la construcción de 264 viviendas públicas en el barrio de Xuxán, por un importe cercano a los 50 millones de euros. Sostienen que se va a realizar "en parcelas que en la actualidad tienen calificación de uso terciario, y sin que esté aprobada de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) necesaria para permitir dicho cambio de uso".

Desde la asociación consideran "inaceptable" que se impulsen "licitaciones de esta envergadura anticipándose a los procedimientos urbanísticos legalmente establecidos, dando por hecho un cambio de uso del suelo que todavía no ha sido aprobado y generando una evidente inseguridad jurídica".

Dejan claro, sin embargo, que no se oponen "a la creación de vivienda pública, una necesidad real y urgente en la ciudad de A Coruña", aunque "el fin no puede justificar los medios".

Desde la asociación vecinal de Xuxán exponen que "cualquier incremento significativo de viviendas debe ir acompañado de una planificación integral, que tenga en cuenta su impacto en la movilidad, el transporte público, las zonas verdes, los centros educativos, sanitarios y el resto de servicios necesarios para garantizar una calidad de vida adecuada". Por todo ello, exigen que "se respete escrupulosamente el procedimiento urbanístico, aprobando previamente la modificación del PGOM antes de avanzar en licitaciones", y que "se garantice una participación vecinal real y efectiva, y no meramente formal"