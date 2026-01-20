Juan Luis Arévalo, médico y paciente: “Cumplir 30 años trasplantado es un milagro, no creo que viva diez más”

Juan Luis Arévalo posa con su libro ‘Trasplantado’ Carlota Blanco

“El cuerpo no me traicionó. Todo lo contrario, me salvó. Pero la mente lo niega”. Juan Luis Arévalo (Cáceres, 1954) conocía bien las señales de un infarto. Estudió Medicina y Enfermería en Santiago de Compostela y trabajaba como urgenciólogo cuando sufrió una insuficiencia cardíaca terminal que lo dejó entre la vida y la muerte. Se salvó gracias a un trasplante doble de corazón y riñón. De ello han pasado casi 30 años y, según dice, ha vivido lo que le “correspondía”. “Puedo morir en cualquier momento, pero no me voy a hacer un nuevo trasplante”, confiesa Arévalo, que tres décadas después recoge su historia y su aprendizaje en un libro, ‘Trasplantado’, que presentará el próximo 6 de febrero a las 19.30 horas en el Colegio de Médicos de A Coruña.

“Si hay un culpable, soy yo, por no haber sabido ver lo mal que estaba”, asegura Arévalo. Tenía 43 años cuando le dio el ataque. Por suerte, se encontraba en uno de los mejores sitios en los que uno puede estar si le pasa algo así: “En la consulta, trabajando, me empecé a encontrar muy mal y avisé a un compañero. Cuando me quise dar cuenta, ya estaba moribundo”.

El cuerpo ya le había dado señales –llevaba tres semanas con dolor de estómago–, pero él estaba “absorto” en su trabajo y no se dio cuenta. “Era un animal en ese sentido. Soy una persona muy comprometida con mi profesión y acabé traicionándome a mí mismo”, lamenta.

Sin esperanza

Arévalo pasó nueve días en la UCI, aunque para él fueron “como nueve horas”. “El tiempo allí es como una sucesión de planos que pasan uno tras otro a una velocidad de vértigo”, afirma.

Entonces, un fallo renal lo complicó todo y la única solución fue un trasplante doble, que llegó en cuestión de horas. “Me pusieron en prioridad máxima a nivel nacional. Eran las doce de la mañana y a las cuatro de la tarde ya tenía un donante. Aún me sorprende a día de hoy la suerte que tuve. Hay gente que espera y espera, pero no les llega y acaba muriendo”.

En su caso, no le dieron mucha esperanza. “A mi mujer le dijeron que no contase conmigo y, tiempo después, los médicos me comentaron que no creían que saliese adelante para nada. Para ellos también fue una situación difícil porque se veían reflejados en mí. La mayoría tenían mi edad y veían que no había solución”, recuerda.

Una fuerza interior

Como él era médico, apenas le daban información. Y es que en la facultad no te preparan para estos casos en los que pasas de ser el salvador a ser el salvado. Pero mientras su corazón se apagaba, su mente no dejó de luchar y jamás pensó en un final. “Sabía que estaba grave, pero es que no me podía morir”, asegura.

Diecinueve días después de recibir el alta, tuvo que volver a ingresar y a eso se le sumaron meses de controles y biopsias. El tiempo pasaba, pero Arévalo apenas podía asimilar lo vivido. “Tardas mucho tiempo en procesarlo. Te suceden cosas, pero no eres consciente hasta tres o cuatro meses después”, revela.

Fecha de caducidad

“Cumplir 30 trasplantado es casi un milagro. Yo siempre he tenido muy claro que me podía morir en cualquier momento”, asegura el médico residente en A Coruña. Al final, los órganos de donantes tienen una duración y es común necesitar otro trasplante años después del primero.

“Hablamos de quince a treinta años y, a partir de ahí, cada día ya es una bendición. Eso no quita que no pueda vivir cinco o diez años más, pero no creo que eso ocurra”, confiesa.

Y es que, pese a todo, Arévalo asegura que no quiere recibir un nuevo trasplante. “Cuando me operaron con 43 años era joven y mis órganos estaban bien. Pero ahora mi cuerpo ya ha disfrutado de algo que fue un don. He vivido lo que me correspondía. He visto a mis dos hijas casarse, tengo cinco nietos y miro para atrás y todo ha sido felicidad, dentro de la gravedad”, celebra.

En parte es para sus nietos para quien escribe este libro, para que conozcan la historia de su abuelo siguiendo sus palabras, unas que hace unos años no pronunciaría en voz alta. Dice que por cobardía rechazó muchas veces contar su caso, pero su historia de cobarde tiene poco. Con esta obra también busca concienciar a otras personas para que sepan reconocer estas señales a tiempo y no les pase lo mismo que le sucedió a él.

‘Trasplantado’ es casi una disculpa, pero también un gracias por el regalo de la vida: “La gratitud es una palabra que para mí tiene un significado excesivamente corto para todo lo que representa”.

Un agradecimiento que va dirigido, sobre todo, a su mujer. “Ella y yo construimos y nos ayudamos tanto desde los 22 a los 43 años que el hecho de que yo esté aquí ahora es gracias a ella”.