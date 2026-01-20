Mi cuenta

A Coruña

Inés Rey se perderá la presentación previa de A Coruña en Fitur para apoyar a las víctimas del accidente de Adamuz

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
20/01/2026 12:10
Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz
Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se perderá este martes por la tarde el acto de presentación de la ciudad en la previa a la Feria Internacional de Turismo (Fitur). La razón de su ausencia es que la regidora herculina estará en Córdoba para apoyar a las víctimas del accidente de tren de Adamuz, que ha dejado, al menos, 41 víctimas mortales. 

Lo hará en calidad de vicepresidenta primera de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), como anunció este mismo lunes después de que se guardase un minuto de silencio en la plaza de María Pita en memoria de los fallecidos en el accidente de Córdoba. 

El acto de esta tarde en Madrid, que se llevará a cabo en el centro cultural Matadero, contará con la presentación del video ‘Coruña Vadis’, el nuevo cortometraje turístico del Ayuntamiento, dirigido por Javier Veiga, que toma el relevo de ‘Ao Oeste do Noroeste’. La pieza vuelve a estar protagonizada por Veiga y Xosé A. Touriñán y mostrará las principales fortalezas turísticas de la ciudad. 

El evento, que se celebrará a las 19.30 horas, contará con una actuación especial del artista coruñés Carlos Ares, uno de los músicos más destacados del panorama nacional, así como una muestra gastronómica con una selección de cocineros del grupo Coruña Cociña.

Ya el miércoles, Inés Rey detallará en el stand de Galicia en Ifema la programación cultural y turística de 2026. Su intervención, prevista para las 12.30 horas, será retransmitida en directo. 

