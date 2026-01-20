Los vecinos inspeccionan la reja de la joyería tras el robo de hace 25 años ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El destrozo causado hace 25 años por unos ladrones en la reja de la joyería Deoro, en la calle Barcelona, llamó la atención de los vecinos del Agra del Orzán tras el robo que una banda de especialistas perpetró en ese negocio. El botín: cien millones de pesetas en joyas, unos 600.000 euros. El atraco protagonizó la imagen elegida para ilustrar la primera página de El Ideal Gallego del 20 de enero de 2001. En 1976, medio siglo atrás, se registraron sendas falsas amenazas de bomba, una en la Estación de Autobuses y otra en las dependencias de la Policía Local. En 1951 se anunciaba el reparto de medio litro de aceite de oliva por persona. Hace un siglo, en 1926, se aprobaba el proyecto para construir el nuevo edificio de Correos.

Sábado, 20 de enero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Roban cien millones en joyas en la calle Barcelona

Una banda robó en la madrugada de ayer, 19 de enero de 2001, de un establecimiento de la calle de Barcelona joyas valoradas en cien millones de pesetas. Los ladrones –expertos a tenor del método empleado– accedieron a la joyería Deoro forzando la reja y rompiendo después el vidrio de catorce centímetros de espesor que protegía el escaparate.

Además, la plaza de Lugo volverá a lucir, dentro de dos años, a principios de 2003, el esplendor de la época de su inauguración, 1910. Este es el plazo que se estima que durarán las obras de recuperación del hoy maltrecho mercado de abastos.

Mientras tanto, el director gerente del Juan Canalejo, Jesús Caramés, se unió –durante la entrega de la Medalla de Oro de la Universidad– a la petición que encabeza el rector, José Luis Meilán, para que se implante en la UDC el segundo ciclo de Medicina.

Martes, 20 de enero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Amenazas de bomba en la Estación y en la Policía

Dos falsas alarmas, producidas por avisos que amenazaban con la explosión de supuestas bombas, se produjeron ayer, 19 de enero de 1976, en La Coruña. Los lugares amenazados fueron la Estación de Autobuses –donde ya se produjo una anterior falsa alarma el pasado 6 de enero– y en la sede de la Policía Municipal. En ambos casos, una voz anónima masculina avisó por teléfono a la Estación de Autobuses y a la Policía Municipal de que se habían colocado sendas bombas. Una vez registrados los edificios, policías especializados en explosivos no hallaron bomba alguna.

Por otra parte, la arquitecta coruñesa Milagros Rey Hombre pronunció ayer una conferencia dentro del ciclo para ejecutivas de la moda. La destacada profesional demostró que además es una gran entendida en cinematografía. “He hablado –aseguró a la finalización del acto– de la influencia de los espectáculos en la concepción y desarrollo de la moda”.

Sábado, 20 de enero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Reparto de medio litro de aceite por persona

Habiendo llegado en la mañana del día de ayer, 19 de enero de 1951, al puerto de La Coruña el vapor “Eusebio Rojos” conduciendo una partida de aceite de oliva con destino a esta provincia, se anuncia al vecindario de la capital, para general conocimiento, que en la tarde del día de hoy sábado, 20 de enero de 1951, se podrá efectuar en los establecimientos detallistas el reparto de medio litro de aceite por persona, correspondiente a dos de los racionamientos pendientes de distribución.

Anunciada la salida en los puertos de origen de los buques “Cabo Menor” y “Rezola”, esperados en La Coruña a fines de la semana próxima, se anuncia igualmente un nuevo reparto dentro de ocho días que comprenderá totalmente los suministros que por dificultades insuperables se adeudan.

Miércoles, 20 de enero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Correos, en el solar del antiguo teatro Pardo Bazán

Por el Ministerio de Fomento se ha aprobado la solución segunda propuesta por el arquitecto municipal en el informe emitido sobre emplazamiento y construcción de la Casa de Correos. Se levantará, pues, el nuevo edificio en el solar del antiguo teatro Pardo Bazán, dando frente su fachada al paseo central del parque de Méndez Núñez. Las gestiones iniciadas por elementos locales, y secundadas y apoyadas con entusiasmo por el actual ministro de Hacienda, señor Calvo Sotelo, y el exvocal del Directorio general Muslera, han tenido feliz término.

La Coruña contará con un nuevo edificio, cuyo coste será de unos dos millones y medio de pesetas, y aparte lo que irá ganando la población en su embellecimiento, tendrán ocupación en las obras numerosos trabajadores. Lo que hace falta ahora es que cuanto antes den aquéllas comienzo.