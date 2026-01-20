Mi cuenta

A Coruña

Estos son los ocho restaurantes de A Coruña que optan a los premios Just Eat 2025

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
20/01/2026 11:10
Buen Rollo, en la calle San Vicente, aspira a hacerse con el premio de mejor establecimiento dulce
Just Eat acaba de anunciar los nominados a su premio de 2025, 197 finalistas seleccionados en toda España según su rendimiento y las valoraciones de los clientes de esta plataforma de comida a domicilio. Entre ellos destacan ocho locales de la ciudad de A Coruña, que aspiran a llevarse los premios en varias categorías.

Así, La Piadina Riminese, situada en Juana de Vega, es finalista en la categoría de mejor restaurante italiano, mientras que Cheesy Burger, en la plaza de Portugal, opta al premio de mejor hamburguesería y ROJO smash burgers, situado en la calle Orzán, lo intentará en la categoría de hamburguesas tipo smash.

La Cuchara Veggie (calle Bergondo) aspira al galardón de mejor establecimiento vegetariano y en la categoría de 'restaurante en tendencia' hay dos finalistas de la ciudad: Rosmón Burger, en la Rúa Nova, y Pizza Tutto, en la avenida de Oza. 

En la categoría de mejor restaurante en redes sociales intentará hacerse con el premio Sicilia in Bocca, en Juana de Vega, mientras que como mejor establecimiento dulce aspira al galardón el Buen Rollo de la calle San Vicente.

Las votaciones ya están abiertas a través de la web de la plataforma de comida a domicilio, donde los usuarios podrán votar hasta el 1 de febrero por sus favoritos. Los premiados recibirán, además de un trofeo, piezas digitales para usar en redes sociales, dos semanas gratis de posicionamiento patrocinado en la aplicación, vales de descuento para compartir con sus clientes, productos de mercadotecnia y mayor visibilidad del local en la app durante 2026.

