A Coruña

Elviña se despide de la librería Kiko’s, parte y testigo de la historia del barrio

La segunda fase dice adiós a una papelería que ha ofrecido sus servicios a varias generaciones 

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
20/01/2026 06:30
Guerra, Camba y Lago, frente al escaparate de la librería Kiko’s
Guerra, Camba y Lago, frente al escaparate de la librería Kiko’s
Patricia G. Fraga
Cuando Enrique Camba decidió en 1996 abrir una pequeña papelería en la segunda fase de Elviña, su barrio, no imaginaba que su establecimiento se convertiría con los años en patrimonio casi inmaterial de la zona. Las generaciones enteras de vecinos y estudiantes que han pasado por sus puertas para encargar sus libros de texto, hacer fotocopias o comprar regalos se despiden ahora, treinta años después, de un local histórico para el barrio que ha sido testigo privilegiado de sus cambios y evolución a lo largo de los años: “La gente incluso decía para quedar: ‘Nos vemos en Kiko’s’”. 

Camba, jubilado en octubre de 2014, cedió el testigo a su vecina y amiga María Teresa Lago, que se hizo con las riendas durante dos años hasta el mismo mes de 2016. En ese entonces, por conciliación familiar, traspasó el negocio a Antonia Guerra, betanceira que, desde 2012, trataba de relanzar la librería Coruña, otra papelería mítica del barrio. Ahora que Guerra se jubila, recuerdan multitud de historias que los tres libreros vivieron al cargo de Kiko’s. Así, coinciden en señalar la dificultad de un trabajo “muy sacrificado” y que sufrió mucho con las sucesivas crisis y los cambios del mercado. “Ahora vendemos quizá un 60 o un 70% menos de lo que vendíamos antes de internet o Amazon”, explica Guerra.

Un negocio duro

En el caso de Kiko’s, una papelería que vivió en simbiosis con tres centros escolares cercanos (CEIP Alborada, CEIP Salgado Torres e IES Elviña), también influyeron los cambios demográficos. “En el 96 había 2.000 alumnos en el IES Elviña: antes de jubilarme bajaban de 300”, explica Camba. Había años que se vendían cerca de 1.000 libros. “Estaba desbordadísimo. Había días que me quedaba hasta las tres de la mañana”, resume. Lago, por su parte, confiesa lo que este le dijo cuando ella le comentó que quería probar en el negocio: “¿Estás segura de dónde te metes?”. 

Las obras que transformaron el barrio en la primera década del siglo, que quitaron aparcamientos e incluso el sentido del tráfico en algunas calles, también afectaron. Hace 20 años, Camba fue socio fundador de la Asociación Comercial Boulevard, que tenía entonces más de 100 socios. En la actualidad ya no tiene actividad. Llegó a hablar, incluso, con el exalcalde Javier Losada, para exponerle la situación de un barrio en que el comercio “se iba a pique”.

Psicólogos para los vecinos

En Kiko’s estuvo “la primera fotocopiadora y el primer burofax del barrio”. Vieron nacer el actual centro médico, ubicado anteriormente en la plaza Esteban Lareo. Observaron cómo un profesor del instituto con el que tenían relación, Henrique Tello, llegaba a la vicealcaldía. O se alegraron al ver crecer a Sardiña, grupo de teatro coordinado por el profesor de latín Ricardo Martín que formó a tantos actores de la ciudad, o de ver despegar al joven compositor del barrio León Durán.

León Durán, el joven compositor coruñés que arrasa en Galicia y en España con sus piezas para banda

Más información

Allí acudían desde niños buscando cromos o peonzas a profesores, médicos del centro de salud, vecinos a los que ayudaron con sus papeleos o los fieles que salían de misa en la cercana iglesia de la Milagrosa de Elviña. Todos ellos contaron en la tienda con una suerte de “psicólogos” del barrio, como expone Lago: “La gente aquí te conoce, te saluda por la calle, y te venían a contar sus penas mientras tú te aguantabas las lágrimas”. 

Un aspecto, el social, con el que se quedan los tres por todo el amor recibido. “La gente de este barrio es de bandera, es muy cariñosa. Ahora que estoy viniendo a recoger se paran, me preguntan, me dan dos besos...”, comenta Guerra. “Vimos generaciones enteras de gente, niñas que venían aquí y más tarde venían con sus hijos y te reconocían y compraban para ellos”, celebra Camba. 

“Cuando pienso en que cierra me da un bajón, para mucha gente del barrio no soy Enrique o Quique, soy Kiko’s”, comenta el fundador. Un nombre, que Lago o Guerra ni se plantearon cambiar cuando asumieron los mandos, que es institución en el barrio. Los tres descansarán ahora con la conciencia tranquila tras años de incansable labor por Elviña.

