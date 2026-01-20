El TSXG confirma la sanción de 200.000 euros a la concesionaria de la basura por la huelga de 2022

Basura acumulada en las calles de A Coruña

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado este martes la sanción impuesta por el Concello de A Coruña a Prezero, la empresa encargada de recogida de bsaura debido a la interrupción casi total del servicio como consecuencia de “graves sabotajes” durante la última huelga, en el verano de 2022. El Ayuntamiento había impuesto una sanción de 115.948,77 euros, unida a la exigencia de pagar 82.199,38 euros por los daños y perjuicios causados.

Además, respalda la decisión de la alcaldesa de contratar a otra empresa, Tragsa, para cubrir el servicio paralizado por la huelga: "No se observa vicio de nulidad alguna, ni en la resolución de la alcaldesa que declaró la emergencia sanitaria, ni en la de su concejal delegado", José Manuel Lage.

Problemas en la recogida de basura de A Coruña: un tercio de la plantilla no va a trabajar Más información

El tribunal considera que no existen dudas sobre los sabotajes "seguramente imputables a algunos empleados de la concesionaria, unidos a un sorprendente y repentino incremento de bajas por incapacidad temporal de ese personal, que impidieron la recogida de residuos y su continuada acumulación en las calles". Y critica que nunca se hubiera declarado una huelga oficialmente, con lo que se podrían haber declarado servicios mínimos.

Aunque los magistrados reconocen que Prezcero llevó a cabo denuncias y despidos de los supuestos responsables, no pudo conseguir que el servicio quedara paralizado, también critican "el tardío e insuficiente refuerzo que adoptó”. Esto ofreció "una penosa imagen de la ciudad" y comprometió "de forma grave la salud pública".

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.