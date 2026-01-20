Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El brote de salmonelosis de A Coruña sigue activo, aunque ya sin hospitalizados

Algunos alumnos del IES Elviña todavía permanecen encamados y otra ha tenido que regresar al Materno

Guillermo Parga
Guillermo Parga
20/01/2026 16:41
El IES Elviña, durante la época del brote
El IES Elviña, durante la época del brote
German Barreiros
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El IES Elviña y su alumnado caminan poco a poco hacia la normalidad, casi dos semanas después de que un bocadillo de tortilla en mal estado provocase un brote de salmonelosis con unos 70 contagiados. Los al menos cuatro menores que necesitaron de ingreso ya han sido dados de alta, mientras que parte de los estudiantes han visto remitir notablemente los síntomas y han retomado la rutina escolar. No obstante, todavía existen casos de positivos, lo que podría obligar a que esos estudiantes se pierdan también esta semana de clase. Además, otra infectada ha tenido que volver al Materno y permanecer varias horas en observación.

El IES Elviña, origen del brote de salmonela

Suben a cuatro los ingresados por salmonelosis en A Coruña

Más información

Este diario se ha puesto en contacto con algunas de las familias que han llevado la voz cantante en las reivindicaciones y protestas por parte de los afectados. Los efectos del contagio son evidentes entre los adolescentes, y la propia dirección del centro se ha mostrado comprensiva y ha ofrecido todas las facilidades para una incorporación lo menos traumática posible.

El IES Elviña, origen del brote de salmonela

Denuncias, suspensión de las clases e indignación: las posturas de las familias del brote de A Coruña

Más información

El brote de salmonelosis tiene su origen en la ingesta de un bocadillo de tortilla los días 8 y 9 de este mes en la cantina del centro. El lunes 12, el establecimiento en cuestión fue cerrado de manera preventiva y comenzó una investigación y un cribado masivo entre los alumnos. El tope de contagios conocidos fue de unos 70, mientras que el de ingresos hospitalarios relacionados con el brote alcanzó, según la Consellería de Sanidade, los cuatro. Fuentes familiares elevaban esa cifra. Por otra parte, varios de los contagiados no pudieron asistir a la excursión a Andorra que estaba proyectada para esta semana, donde permanecen los que han escapado al contagio.

Una tortilla de patatas, en un concurso de A coruña

¿Está permitida la utilización de huevos en la hostelería de A Coruña?

Más información

Ahora, el IES Elviña camina hacia la normalidad y el funcionamiento de las clases al cien por cien. Falta por resolver ahora la posible denuncia de las familias afectadas, así como la completa recuperación de los convalecientes.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Cao, Caamaño, Rodríguez, López y Reigosa, esta mañana, en la primera reunión de la comisión de seguimiento

La descentralización de Medicina "comeza unha nova pantalla" y divide sus tareas en dos grupos de trabajo
Dani Sánchez
El ideal gallego

La asociación de vecinos de Xuxán expresa su malestar por la reciente licitación de viviendas
Redacción
El ideal gallego

La borrasca Harry dejará nieve en A Coruña
Esther Durán
El supermercado Veritas que abrirá en Juan Flórez

De Marineda City al centro de A Coruña: el supermercado que abrirá este 29 de enero en la ciudad
Noela Rey Méndez