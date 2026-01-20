El brote de salmonelosis de A Coruña sigue activo, aunque ya sin hospitalizados

El IES Elviña, durante la época del brote German Barreiros

El IES Elviña y su alumnado caminan poco a poco hacia la normalidad, casi dos semanas después de que un bocadillo de tortilla en mal estado provocase un brote de salmonelosis con unos 70 contagiados. Los al menos cuatro menores que necesitaron de ingreso ya han sido dados de alta, mientras que parte de los estudiantes han visto remitir notablemente los síntomas y han retomado la rutina escolar. No obstante, todavía existen casos de positivos, lo que podría obligar a que esos estudiantes se pierdan también esta semana de clase. Además, otra infectada ha tenido que volver al Materno y permanecer varias horas en observación.

Este diario se ha puesto en contacto con algunas de las familias que han llevado la voz cantante en las reivindicaciones y protestas por parte de los afectados. Los efectos del contagio son evidentes entre los adolescentes, y la propia dirección del centro se ha mostrado comprensiva y ha ofrecido todas las facilidades para una incorporación lo menos traumática posible.

El brote de salmonelosis tiene su origen en la ingesta de un bocadillo de tortilla los días 8 y 9 de este mes en la cantina del centro. El lunes 12, el establecimiento en cuestión fue cerrado de manera preventiva y comenzó una investigación y un cribado masivo entre los alumnos. El tope de contagios conocidos fue de unos 70, mientras que el de ingresos hospitalarios relacionados con el brote alcanzó, según la Consellería de Sanidade, los cuatro. Fuentes familiares elevaban esa cifra. Por otra parte, varios de los contagiados no pudieron asistir a la excursión a Andorra que estaba proyectada para esta semana, donde permanecen los que han escapado al contagio.

Ahora, el IES Elviña camina hacia la normalidad y el funcionamiento de las clases al cien por cien. Falta por resolver ahora la posible denuncia de las familias afectadas, así como la completa recuperación de los convalecientes.