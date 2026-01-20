Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Ayuntamiento talará 15 árboles en la calle de Ramón del Cueto

Los ejemplares presentan pudriciones, así que serán sustituidos por nísperos de flor

Abel Peña
Abel Peña
20/01/2026 12:55
Arboles marcados para talar en Ramón del Cueto
Arboles marcados para talar en Ramón del Cueto
Patricia G. Fraga
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Los árboles de Ramón del Cueto, aledaña al campo de Marte, están marcados para desaparecer. Los técnicos municipales han detectado pudriciones en quince de ellos, así que serán talados próximamente. Ayer podían verse ya los carteles anunciándolo. 

Según explicaron fuentes municipales, a lo largo de los años han tenido que podar mucho los árboles para que las ramas no golpearan las ventanas de los primeros pisos, a petición de los afectados. Quizá esto afectó a los plátanos. En todo caso, serán sustituidos por eriobotrya japonica coppertone, la misma especie que se puede encontrar en Alfredo Vicenti. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Trump publica imagen creadas con IA para simular su conquista de Groenlandia

Trump se apoya en la IA para alentar su ofensiva sobre Groenlandia antes de llegar a Davos
EFE
Alfonso Rueda, a la derecha, en la presentación de las nuevas viviendas

La Xunta impulsará en A Coruña 168 pisos de promoción pública, 150 alojamientos compartidos y dos residencias juveniles
Redacción
El rey Felipe VI (c) y la reina Letizia (i) saludan a las autoridades

Los Reyes llegan a Adamuz, donde son recibidos por autoridades y vecinos
EP
Huelga de autobuses en A Coruña el 13 de enero

Rueda apela a patronal y sindicatos para un acuerdo "cuanto antes" que ponga fin a la huelga de autobuses en A Coruña
EP