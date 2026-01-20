Arboles marcados para talar en Ramón del Cueto Patricia G. Fraga

Los árboles de Ramón del Cueto, aledaña al campo de Marte, están marcados para desaparecer. Los técnicos municipales han detectado pudriciones en quince de ellos, así que serán talados próximamente. Ayer podían verse ya los carteles anunciándolo.

Según explicaron fuentes municipales, a lo largo de los años han tenido que podar mucho los árboles para que las ramas no golpearan las ventanas de los primeros pisos, a petición de los afectados. Quizá esto afectó a los plátanos. En todo caso, serán sustituidos por eriobotrya japonica coppertone, la misma especie que se puede encontrar en Alfredo Vicenti.