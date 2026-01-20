La Policía Nacional ha detenido a cuatro sospechosos en una operación antidroga en A Coruña, aunque el operativo también se ha extendido a Arteixo, Vigo y Ferrol, según fuentes policiales. Sin embargo, ha sido en A Coruña donde se ha detenido a estos cuatro sujetos, dos españoles y dos colombianos.

En esta operación han intervenido efectivos de la Policía Nacional de la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado) pero también el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (Edoa) de la Guardia Civil. En A Coruña se registraron dos inmuebles en Os Castros y Os Mallos, y en en el resto de las localidades, uno.