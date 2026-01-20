Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

De Marineda City al centro de A Coruña: el supermercado que abrirá este 29 de enero en la ciudad

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
20/01/2026 15:37
El supermercado Veritas que abrirá en Juan Flórez
El supermercado Veritas que abrirá en Juan Flórez
NRM
En poco más de un mes A Coruña va a inaugurar dos supermercados ecológicos. Si a principios de diciembre Veritas abría su primer punto de venta en Galicia en el centro comercial Marineda City, a finales de este enero el supermercado inaugurará un nuevo establecimiento en el centro de la ciudad. 

Veritas está dando los últimos toques al establecimiento que abrirá en Juan Flórez, a la altura del número 65, en el local que antiguamente albergaba una oficina del Banco Santander. 

Supermercado Veritas en Marineda City

Marineda City inaugura la tienda de supermercados ecológicos Veritas

Más información

Según anuncian en su fachada, la apertura está prevista para el próximo 29 de enero, cuando abrirá las puertas esta compañía dedicada a los productos de certificación ecológica, sostenible y socialmente justa. 

Cuando Veritas abrió en el centro comercial Marineda City, situó como oferta diferencial sus más de 550 referencias de marca propia, con la apuesta por el producto de proximidad, con proveedores locales de Sanxenxo, Cambados y Oza-Cesuras.

