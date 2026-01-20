De Marineda City al centro de A Coruña: el supermercado que abrirá este 29 de enero en la ciudad

El supermercado Veritas que abrirá en Juan Flórez NRM

En poco más de un mes A Coruña va a inaugurar dos supermercados ecológicos. Si a principios de diciembre Veritas abría su primer punto de venta en Galicia en el centro comercial Marineda City, a finales de este enero el supermercado inaugurará un nuevo establecimiento en el centro de la ciudad.

Veritas está dando los últimos toques al establecimiento que abrirá en Juan Flórez, a la altura del número 65, en el local que antiguamente albergaba una oficina del Banco Santander.

Según anuncian en su fachada, la apertura está prevista para el próximo 29 de enero, cuando abrirá las puertas esta compañía dedicada a los productos de certificación ecológica, sostenible y socialmente justa.

Cuando Veritas abrió en el centro comercial Marineda City, situó como oferta diferencial sus más de 550 referencias de marca propia, con la apuesta por el producto de proximidad, con proveedores locales de Sanxenxo, Cambados y Oza-Cesuras.