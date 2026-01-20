Alerta roja a la costa de A Coruña con olas de nueve metros

Parques y jardines cerrados en A Coruña por una alerta meteorológica Quintana

El miércoles por la noche será un momento muy complicado en la zona costera de A Coruña. Hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este día una alerta roja en la costa de la ciudad y su área metropolitana.

El aviso rojo se iniciará a las nueve de la noche del miércoles y terminará a medianoche. Durante este tiempo, la Aemet prevé que se generen olas de hasta nueve metros de altura. Porque al oleaje se unirán, además vientos del Noroeste de hasta 60 kilómetros por hora.

Los vientos rozan los 100 kilómetros por hora en A Coruña Más información

El temporal costero comenzará ya el martes por la noche, con una alerta naranja por oleaje de hasta 6 metros de altura, que se intensificará el miércoles desde las 21.00, cuando está activada la alerta roja.

La Aemet también activará desde las nueve de la mañana del miércoles y hasta las nueve de la noche una alerta naranja por fuertes vientos de más de 70 kilómetros por hora.

Los vientos también pondrán en alerta amarilla al interior. Así, tanto A Coruña como su área metropolitana permanecerán en alerta amarilla desde las seis de la madrugada del miércoles y hasta las nueve de la noche por rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.