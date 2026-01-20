A Coruña será "líder mundial de la IA" en febrero al acoger la tercera cumbre Reaim

Millán, Valcarce, Formoso y Lage, esta mañana en el Palacio de Capitanía Carlota Blanco

La relación de A Coruña con la inteligencia artificial (IA) dará un nuevo paso de gigante en el mes de febrero al acoger la tercera cumbre Reaim, un congreso internacional para reflexionar sobre el uso de esta tecnología en el ámbito militar. Representantes de al menos 25 delegaciones internacionales y más de 600 congresistas debatirán así sobre la IA en un contexto internacional convulso y lleno de retos tanto por el panorama geopolítico como por los propios cambios que esta tecnología está causando en la sociedad. Así, la ciudad será "líder mundial de la IA" por un periodo de tiempo determinado, como dijo esta mañana la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en la rueda de prensa para presentar este evento celebrada en el Palacio de Capitanía. Una cumbre que será también "una ocasión idónea para presentar la Aesia".

En el acto también participaron esta mañana el presidente de la Diputación provincial, Valentín González Formoso; el director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cestic) del Ministerio de Defensa, José María Millán Martínez; y el teniente de alcalde del Ayuntamiento, José Manuel Lage Tuñas. Como explicaron, en el evento, que se celebrará los días 4 y 5 de febrero en Palexco, participarán empresas, representantes de la industria y del ámbito universitario, e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Como señaló Formoso, el 21% de la industria es militar en la provincia A Coruña, y puso como ejemplo los grandes contratos de más de 8.500 millones de euros para construir fragatas o buques militares o los contratos con Urovesa para la fabricación de automóviles de defensa.

La ciudad acoge así la tercera cumbre por el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Militar (Reaim, por sus siglas en inglés) tras las dos reuniones previas impulsadas en coordinación con los gobiernos de Países Bajos y Corea del Sur en La Haya y Seúl. La ciudad se equipara así con ellas al acoger un ámbito de carácter internacional que, como anunció Lage, "marcará un punto de inflexión". "Acogeremos con ilusión y orgullo esta cumbre, un espacio reflexivo muy importante. A Coruña ha demostrado en los últimos años un compromiso con la ética tecnológica. Tenemos capacidad, conocimiento e infraestructura para ello", confió.

El teniente de alcalde recordaba que "no hace mucho tiempo se celebró aquí una cumbre bilateral con Alemania", en alusión a la que Sánchez celebró junto con su homólogo alemán, Olaf Scholz. "Tras el éxito de las reuniones de La Haya y Seúl, A Coruña asume con esta tercera actuación una apuesta por la industria de defensa como una oportunidad económica de presente y futuro", destacó. "La IA transforma nuestra sociedad y también el ámbito militar, por eso esta cumbre es tan importante, para escuchar y dialogar sobre ella. La seguridad es un elemento básico en nuestras vidas, y por tanto la apuesta por la defensa es básica para esta ciudad", reclamó".

Demostración de eficiencia coruñesa ante lo más granado de la ingeniería alemana Más información

Por su parte, Formoso expresó que "somos conscientes del momento histórico convulso que vivimos": "Si la IA en el ámbito civil puede ser poderosa para el bien pero también para el mal, imaginemos en el ámbito militar las garantías que hay que asegurar. Hay que reforzar más el control humano de la herramienta, los foros de reflexión, la cogobernanza, y por eso está cumbre es un acierto y una proeza internacional dado el momento que vivimos".

La cumbre, organizada por los ministerios de Defensa, Asuntos Exteriores y Transformación Digital, pretende promover una comprensión de las aplicaciones de la IA en el ámbito militar, su uso responsable y la cooperación en el desarrollo de esta tecnología. Lo hará en torno a tres enfoques temáticos: tener una comprensión de lo que es la IA militar, qué aplicaciones tiene, y la gobernanza de una aplicación responsable en el ámbito militar. Desarrollará sus actividades principalmente en torno a la celebración de paneles y mesas redondas. También habrá exposiciones de expertos en la materia para debatir sobre ejemplos concretos aportados por empresas del país. El resultado se fusionará en un documento final aprobado por los países participantes que el día 5, tras una sesión que presidirá Pedro Sánchez, se compartirá.

Las jornadas, apuntó Valcarce, "van a marcar un antes y un después". "Será un evento mundial aquí en A Coruña, en Galicia", dijo, que servirá para poner en valor las universidades gallegas, punteras en la investigación tecnológica, con espacios como el Centro de Supercomputación de Santiago. Asimismo, señaló, "es una ocasión idónea para presentar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia)", que ha convertido A Coruña en la "líder nacional" de su investigación y desarrollo. "Se ha elegido a España porque somos la séptima potencia mundial en IA. Estamos invirtiendo cada año 1.500 millones en desarrollar aplicaciones e investigación. Para la cumbre hemos elegido A Coruña porque es la sede que el Gobierno ha designado para la Aesia, pero también porque es una ciudad y una provincia comprometida con la tecnología y el talento", dijo.