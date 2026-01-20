Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

A Coruña lleva su mejor gastronomía y música a Madrid en la previa de Fitur

La tragedia ferroviaria de Córdoba trastoca la presentación de la campaña turística del Ayuntamiento

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
20/01/2026 22:05
Begut, Lucía Veiga, Carlos Ares, Xosé A. Tourñán y Micaela
Begut, Lucía Veiga, Carlos Ares, Xosé A. Tourñán y Micaela
Cedida
A Coruña no estaba hoy al ‘oeste del noroeste’. Al menos parte de ella se encontraba en Madrid, donde se reunieron personalidades del mundo de la cultura, la política y la gastronomía en un evento en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 que reivindicó la cultura de vivir coruñesa. Un acto que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del trágico accidente ferroviario de Córdoba en el que iba a ser un gran evento festivo para presentar el nuevo vídeo turístico promocional, ‘Coruña Vadis’, un cortometraje que lleva a la urbe de vuelta al Imperio Romano.

CAMINO_DE_SANTIAGO

La Xunta promocionará su 'Galicia Calidade' en Fitur con el foco en el termalismo, gastronomía y el Camino de Santiago

Más información

Xosé A. Touriñán y Lucía Veiga ejercieron como presentadores de un evento organizado por el Consorcio de Turismo da Coruña que se celebró en la Casa del Lector, en las Naves de Matadero. “Le pusieron en Madrid el nombre de una playa de A Coruña”, bromeó el humorista.

Aunque inicialmente el Ayuntamiento de A Coruña también formaba parte de la organización, la catástrofe ferroviaria modificó los planes de la alcaldesa, Inés Rey, que como vicepresidenta primera de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) se desplazó durante la pasada jornada a la zona para unirse al dolor de las víctimas.

fitur4_21081740
Un momento del evento
Cedida

El centro y su extrarradio

Con el humor que los caracteriza, ambos se convirtieron en auténticos guías de la ciudad, bromeando con quién era más de A Coruña. “Yo soy más coruñés que tú”, le decía Lucía Veiga a Touriñán, que recogía el gancho con la que es una verdad a gritos: “A los que somos del extrarradio también nos gusta decir que somos de A Coruña”. Porque, como bien se dice, en esta ciudad nadie es forastero.

Ls actores tiraron del clásico ‘vivir na Coruña que bonito é’ para hablar de todos los atractivos de la ciudad en el acto previo a la presentación de la campaña turística de este año.

No faltaron menciones a BiciCoruña, el Paseo Marítimo o el Dépor. “Si es que todo en A Coruña es bonito”, aseguraba la coruñesa. “Bueno, el Dépor es bonito depende del año”, afirmaba Touriñán.

Stand de Galicia en Fitur

Inés Rey presentará en Fitur junto a Xosé A. Touriñán y Lucía Veiga la nueva estrategia turística de A Coruña

Más información

Pero gran parte del acto estuvo centrado en el que será el acontecimiento histórico del año: el eclipse solar del 12 de agosto que fue recreado a través de un vídeo. “En otro lugar de Galicia son más de encender luces, aquí las vamos a apagar a lo grande”, se jactaba Touriñán.

Siendo un acto que ensalza la cultura de vivir, no podía faltar la música. El coruñés Carlos Ares y su guitarra, junto a las músicas Micaela y Begut, hicieron las delicias de un público entregado a canciones como ‘Peregrino’.

fitur3_21081601
Concierto del músico coruñés
Cedidas

Manjares a la coruñesa

La que fue la antesala de la presentación de la campaña turística también tuvo sabor. Y es que no se puede entender un lugar sin su comida, sus restaurantes o sus bares. Y, si de algo sabe A Coruña, es de eso.

La propuesta gastronómica de hoy corrió a cargo del grupo Coruña Cociña, con chefs de renombre que mezclaron grandes clásicos con propuestas innovadoras. El pulpo á feira, a cargo de Gorka Rodríguez, de Pulpeira de Melide; fabas de Lourenzá guisadas, cachuca y cebreiro, una propuesta de Koke Trigo, de Restaurante A Espiga; y una tosta de sardina ahumada, cremoso de Arzúa, de José Mago, de O Lagar da Estrela, coparon las propuestas más tradicionales.

Eclipse

La Diputación de A Coruña invita a disfrutar del eclipse total de sol "en el fin del mundo"

Más información

Completaban el espectáculo gastronómico manitas de cerdo con cigalas, de Pablo Gallego; huevo, guiso de setas y trufa y espuma galmesano, de Antonio Amenedo, de Pazo de Santa Cruz de Mondoi; y carrillera de vaca estofada y praliné de coliflor, de Javier Freijeiro y Moncho Bargo, de Restaurante Pracer. Un despliegue culinario que cerraba un postre espectáculo de Pablo Morales, con una gran C de Coruña en el centro, y que demuestra que la ciudad también se puede recorrer a través del paladar.

En el acto estaba previsto que se presentase ‘Coruña Vadis’, pero el Ayuntamiento esperará a que pasen los días de luto decretados por el Estado por el accidente ferroviario. Dirigido y protagonizado por Javier Veiga, con la participación de Touriñán, el vídeo será publicado este viernes. A Coruña tendrá que esperar para llegar a Roma.

El evento astronómico que acapara todas las miradas

 No se remonta a la Antigua Roma, pero la ciudad no ha vivido un acontecimiento astronómico similar desde 1905. El siguiente no será hasta 2480, por lo que preparar un operativo especial era casi de obligado cumplimiento. El eclipse total de sol de 12 de agosto se convertirá así en uno de los ejes centrales de la presentación de la programación cultural y turística de A Coruña, que tendrá lugar mañana, a las 12.30 horas, en el stand de Galicia en Fitur. El Ayuntamiento de A Coruña ya avanzó que ha constituido una comisión de seguimiento especial para preparar el evento astronómico, en la que están integradas diferentes áreas del Consistorio. También se anticipó que a lo largo de los próximos meses se llevarán a cabo diferentes actos divulgativos y culturales de cara a un eclipse que acapara todas las miradas en el turismo.

