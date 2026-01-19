Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Trison, histórico proveedor de Inditex, crea experiencias en más de 100 países

Esta empresa instala sistemas audiovisuales como pantallas, sonido y tecnología holográfica

Iván Aguiar
Iván Aguiar
19/01/2026 04:40
El director financiero de Trison, Rafael Sánchez; el consejero delegado, Alberto Cáceres; y el fundador y presidente, Carlos Saavedra
El director financiero de Trison, Rafael Sánchez; el consejero delegado, Alberto Cáceres; y el fundador y presidente, Carlos Saavedra
Germán Barreiros
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

Miles de conductores circulan cada día por la Nacional VI y pasan al lado de una nave de color gris ubicada a la altura de Espíritu Santo (Sada) que esconde un secreto a pleno luz del día. En su interior alberga las oficinas centrales de Trison, una empresa especializada en la instalación de sistemas audiovisuales como pantallas, sonido y tecnología interactiva.

Esta compañía, cuyo accionista mayoritario es el fondo de inversión luxemburgués L-Gam, trabaja con sectores como la moda, comercio al por menor, lujo, banca, centros comerciales y deportes, entre otros. Tiene presencia en más de 100 países, cuenta con oficinas en 15 ubicaciones alrededor del mundo (la número 16 está próxima a su estreno y será Italia) y acomete cerca de 6.000 proyectos al año.

Vídeo visita TRISON

Un pequeño paseo por el almacén logístico de Trison ya revela la magnitud de este negocio. Como una pequeña muestra, estos días tiene pendiente el envío de pedidos a destinos por diversos puntos de todo el mundo, como Río de Janeiro (Brasil), Melbourne (Australia), Estambul (Turquía), Hannover (Alemania), Johannesburgo (Sudáfrica), Londres (Reino Unido) o Génova (Italia).

“Los grandes proyectos se coordinan desde A Coruña”, relata el consejero delegado, Alberto Cáceres. En concreto, esta tarea se realiza desde el recinto de Espíritu Santo en el que trabajan cerca de 200 personas. También destaca que la compañía ejecuta “desde el concepto hasta el contenido” de estos sistemas audiovisuales. “Hacemos todo en la cadena de valor”, asegura Cáceres.

Alberto Cáceres posa en la sede de Trison en Espíritu Santo

Alberto Cáceres, consejero delegado: “El recorrido de Trison y del sector en general Europa es amplísimo”

Más información

Para hacerse una idea del trabajo que lleva a cabo esta empresa, ha participado en iniciativas tan destacadas como la reforma del estadio Santiago Bernabéu en Madrid (creó un dragón en 3D, tanto en la Megastore como en el marcador de 360 grados del recinto deportivo, diseñado para asombrar a los visitantes y también asumió la instalación de una vitrina holográfica que proyecta la camiseta del club) o en el despliegue de un “recorrido digital”, tal y como lo denomina la compañía, en los concesionarios de Toyota. En este caso, se instalaron monitores interactivos, sistemas de audio, junto con áreas interactivas y experiencias personalizadas en el momento de la entrega de vehículos.

El principal cliente de Trison y también uno de los más antiguos es el gigante de la moda Inditex, que supone menos de un tercio de su facturación total. Trabaja para todas las marcas del grupo y también ha acometido actuaciones en su sede central del polígono de Sabón (Arteixo). 

Una de ellas se desarrolló en el auditorio del complejo. Consistió en el diseño de “un ecosistema audiovisual integrado” en el que “formatos visuales de gran tamaño, entornos inmersivos y sonido de alta calidad” se combinan para dar soporte “a usos multifuncionales”, según indica Trison.

té empresas con afán de ganar dinero. Lo hago porque me gusta

Carlos Saavedra, el hombre que convirtió un sueño en un éxito como Trison

Más información

Además, en A Coruña ha asumido proyectos como los sistemas audiovisuales del recinto expositivo de la Fundación Marta Ortega en el muelle de Batería y la transformación de la cúpula del monte de San Pedro.

El consejero delegado detalla que hace “muchos años” lo que hacía Trison, que es generar “experiencias en los espacios usando la tecnología”, se realizaba “de una manera muy local”.

Esta forma de actuar de las empresas ha cambiado en los últimos años. “Cuando vieron que realmente lo que se hace en este sector era estratégico para ellos, tuvieron la necesidad de centralizarlo para proteger la marca para unificar la experiencia de cliente en todas las partes del mundo. Nosotros nos anticipamos uno o dos años y preparamos la compañía para ser capaces de acompañarles en esos procesos a nivel mundial”, relata el consejero delegado de la compañía.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Las obras comenzaron con el arreglo del tejado

Hace 25 años | El mercado del año 1900 inspirará la reforma integral de la plaza de Lugo
Redacción
Alberto Cáceres posa en la sede de Trison en Espíritu Santo

Alberto Cáceres, consejero delegado: “El recorrido de Trison y del sector en general en Europa es amplísimo”
Iván Aguiar
té empresas con afán de ganar dinero. Lo hago porque me gusta

Carlos Saavedra, el hombre que convirtió un sueño en un éxito como Trison
Iván Aguiar
Accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

El ministro Puente califica el accidente de tren en Córdoba de "raro y difícil de explicar"
EFE