Trison, histórico proveedor de Inditex, crea experiencias en más de 100 países

El director financiero de Trison, Rafael Sánchez; el consejero delegado, Alberto Cáceres; y el fundador y presidente, Carlos Saavedra Germán Barreiros

Miles de conductores circulan cada día por la Nacional VI y pasan al lado de una nave de color gris ubicada a la altura de Espíritu Santo (Sada) que esconde un secreto a pleno luz del día. En su interior alberga las oficinas centrales de Trison, una empresa especializada en la instalación de sistemas audiovisuales como pantallas, sonido y tecnología interactiva.

Esta compañía, cuyo accionista mayoritario es el fondo de inversión luxemburgués L-Gam, trabaja con sectores como la moda, comercio al por menor, lujo, banca, centros comerciales y deportes, entre otros. Tiene presencia en más de 100 países, cuenta con oficinas en 15 ubicaciones alrededor del mundo (la número 16 está próxima a su estreno y será Italia) y acomete cerca de 6.000 proyectos al año.

Un pequeño paseo por el almacén logístico de Trison ya revela la magnitud de este negocio. Como una pequeña muestra, estos días tiene pendiente el envío de pedidos a destinos por diversos puntos de todo el mundo, como Río de Janeiro (Brasil), Melbourne (Australia), Estambul (Turquía), Hannover (Alemania), Johannesburgo (Sudáfrica), Londres (Reino Unido) o Génova (Italia).

“Los grandes proyectos se coordinan desde A Coruña”, relata el consejero delegado, Alberto Cáceres. En concreto, esta tarea se realiza desde el recinto de Espíritu Santo en el que trabajan cerca de 200 personas. También destaca que la compañía ejecuta “desde el concepto hasta el contenido” de estos sistemas audiovisuales. “Hacemos todo en la cadena de valor”, asegura Cáceres.

Para hacerse una idea del trabajo que lleva a cabo esta empresa, ha participado en iniciativas tan destacadas como la reforma del estadio Santiago Bernabéu en Madrid (creó un dragón en 3D, tanto en la Megastore como en el marcador de 360 grados del recinto deportivo, diseñado para asombrar a los visitantes y también asumió la instalación de una vitrina holográfica que proyecta la camiseta del club) o en el despliegue de un “recorrido digital”, tal y como lo denomina la compañía, en los concesionarios de Toyota. En este caso, se instalaron monitores interactivos, sistemas de audio, junto con áreas interactivas y experiencias personalizadas en el momento de la entrega de vehículos.

El principal cliente de Trison y también uno de los más antiguos es el gigante de la moda Inditex, que supone menos de un tercio de su facturación total. Trabaja para todas las marcas del grupo y también ha acometido actuaciones en su sede central del polígono de Sabón (Arteixo).

Una de ellas se desarrolló en el auditorio del complejo. Consistió en el diseño de “un ecosistema audiovisual integrado” en el que “formatos visuales de gran tamaño, entornos inmersivos y sonido de alta calidad” se combinan para dar soporte “a usos multifuncionales”, según indica Trison.

Además, en A Coruña ha asumido proyectos como los sistemas audiovisuales del recinto expositivo de la Fundación Marta Ortega en el muelle de Batería y la transformación de la cúpula del monte de San Pedro.

El consejero delegado detalla que hace “muchos años” lo que hacía Trison, que es generar “experiencias en los espacios usando la tecnología”, se realizaba “de una manera muy local”.

Esta forma de actuar de las empresas ha cambiado en los últimos años. “Cuando vieron que realmente lo que se hace en este sector era estratégico para ellos, tuvieron la necesidad de centralizarlo para proteger la marca para unificar la experiencia de cliente en todas las partes del mundo. Nosotros nos anticipamos uno o dos años y preparamos la compañía para ser capaces de acompañarles en esos procesos a nivel mundial”, relata el consejero delegado de la compañía.