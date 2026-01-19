Explicación para boomers: ¿Quiénes son los dos artistas que han vendido 9.000 entradas en A Coruña en 24 horas?

Prince Royce y Romeo Santos Cedida

Nada tiene que ver uno con ciertos amantes de Verona, ni el otro con coches de lujo británicos. Pese a su sonado éxito internacional, hay algún que otro coruñés preguntándose quiénes son esos tal Romeo Santos y Prince Royce para haber vendido 9.000 entradas para un concierto en el puerto en menos de 24 horas. Aquí una breve explicación.

El éxito de ambos se cuenta en la actualidad por decenas de millones de escuchas al mes, lo cuál hace que no extrañe que el ritmo de venta de localidades sea tan alto. Ambos neoyorquinos, Santos con ascendencia puertorriqueña y dominicana y Royce dominicana, se han convertido en referentes de la música urbana y de la bachata, siendo considerado el primero como ‘Rey de la bachata’, han recibido multitud de premios y han estado nominados tanto a los Grammy como a los Grammy Latino.

En A Coruña actuarán el próximo 30 de julio, un concierto que se celebrará en el muelle de Batería, espacio que puede llegar a albergar a 16.000 personas y que en el primer día de venta ya despachó más de la mitad de ese aforo máximo: 9.000 localidades en menos de 24 horas. Se trata de una gira conjunta para presentar el disco ‘Better late than never’ que firman ambos.

Romeo Santos

Romeo Santos es quizá el más conocido de los dos, por tener una trayectoria más larga, que se remonta al final de los 90, cuando formó parte de Aventura, aquella banda que inundó las listas de éxitos con ‘Obsesión’ y ‘Ella y yo’.

Hace poco más de quince años comenzó una exitosa carrera en solitario que no sólo le ha llevado a ganar premios, sino también a crear canciones que suman centenares de millones de reproducciones, como ‘Propuesta indecente’, ‘Odio’ o ‘Imitadora’.

A lo largo de la última década y media, ha colaborado con artistas reconocidos como Drake, Bad Bunny, Tego Calderón, Carlos Santana o Marc Anthony, cantando incluso para personalidades como el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama.

Prince Royce

La carrera de Prince Royce empezó más tarde, casi a la par que la solitaria de Romeo Santos. Pero rápidamente se ganó un hueco en lo alto de la música latina, siendo uno de los referentes de la bachata, como demuestran las decenas de premios y sus 15 nominaciones a los Grammy Latino.

Al igual que Romeo Santos, cuenta por centenares de millones las reproducciones de sus canciones, como ‘Darte un beso’, ‘Corazón sin cara’ o ‘Recházame’. Ha colaborado con artistas como Shakira, Maná, Bad Bunny, Snoop Dog o Jennifer López, entre muchos otros.

Hace 8 años, el por entonces alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, nombró el 9 de agosto el día de Prince Royce en la Gran Manzana, por “ser un ejemplo a seguir para la juventud”.