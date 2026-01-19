Misterio resuelto: A Coruña ya disfruta de "meterla" en el Santo Agujero

Campaña publicitaria en el centro de la ciudad Germán Barreiros

En los últimos días, una campaña que fue muy comentada en redes sociales y que pobló de carteles el centro de la ciudad protagonizó muchas de las conversaciones de los coruñeses. Con preguntas como "¿Seré tonto del culo y no lo sé?", lo cierto es que la campaña consiguió despertar la curiosidad en la urbe.

En la propia campaña se dejaba claro que la respuesta a que era el Santo Agujero se sabría pronto, y ese momento por fin ha llegado. Después de días de especulaciones, ya hay una respuesta.

Se trata de una cafetería en la que los clientes piden lo que desean a través de un agujero en una pared. En su cuenta en Instagram lo confirman con un pícaro "ya puedes meterla", y luego añaden "la mano, digo". En todo caso, los coruñeses ya tienen una opción más para disfrutar de un café en el número 2 de la calle Perillana.