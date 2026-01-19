Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Misterio resuelto: A Coruña ya disfruta de "meterla" en el Santo Agujero

Esther Durán
19/01/2026 17:43
Campaña publicitaria en el centro de la ciudad
Campaña publicitaria en el centro de la ciudad
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

En los últimos días, una campaña que fue muy comentada en redes sociales y que pobló de carteles el centro de la ciudad protagonizó muchas de las conversaciones de los coruñeses. Con preguntas como "¿Seré tonto del culo y no lo sé?", lo cierto es que la campaña consiguió despertar la curiosidad en la urbe.

Carteles publicados en A Coruña, en la tarde de este miércoles

¿Qué es el Santo Agujero? A Coruña se despierta con un misterio por resolver

Más información

En la propia campaña se dejaba claro que la respuesta a que era el Santo Agujero se sabría pronto, y ese momento por fin ha llegado. Después de días de especulaciones, ya hay una respuesta.

Se trata de una cafetería en la que los clientes piden lo que desean a través de un agujero en una pared. En su cuenta en Instagram lo confirman con un pícaro "ya puedes meterla", y luego añaden "la mano, digo". En todo caso, los coruñeses ya tienen una opción más para disfrutar de un café en el número 2 de la calle Perillana. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Patrulla de la Policía Local

Herido un ciclista de trece años en un atropello en Los Rosales
Abel Peña
El ideal gallego

La Policía Local de Culleredo detiene a cuatro personas por robar en trasteros
Redacción
Pedro Sánchez comparece acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska

Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario de Adamuz
Agencias
Bomberos trabajan en la cabecera del tren Iryo que descarriló e impactó contra un Alvia

Renfe descarta que el accidente de Adamuz se deba a un exceso de velocidad, ya que iban a menos de 210 kilómetros por hora
Agencias