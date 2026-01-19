Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los cinéfilos de A Coruña en el adiós de Yelmo Cines: “Si toda esta gente viniera todo el año, no estaríamos así”

Lleno total y colas en la última jornada de las salas de Espacio Coruña

Guillermo Parga
Guillermo Parga
19/01/2026 09:47
Cierre cines Espacio Coruña
Cierre cines Espacio Coruña
Quintana
Por segunda vez en tres años, y de manera demasiado recurrente en las últimas décadas, el cine en A Coruña está de luto. Se van las salas que Yelmo Cines abrió en 2009 en Espacio Coruña, y con ella la empresa cierra más de tres décadas como principal expositor de la ciudad. Sin embargo, más que un adiós, la tercera planta del centro comercial parecía vivir una inauguración de otra época: colas, palomitas a mogollón y hasta dificultad para despachar tantos pedidos. “Si toda esta gente viniera todo el año, no estaríamos así”, suspiraba Alfonso, un habitual que tendrá que buscarse otra sala de los sueños. 

Cierre cines Espacio Coruña

Así fueron los últimos minutos de los Cines Yelmo en A Coruña

Más información

Resultó inevitable para los espectadores el factor humano. “¿Cómo lo lleváis?” fue la pregunta más habitual para una plantilla que será despedida a final de mes, sin posibilidad de reubicación. 

Los últimos espectadores del cine, este domingo por la noche

La última proyección de Espacio Coruña, el cine más “familiar”

Más información

Es fácil adivinar, por segmento de edad principalmente, quiénes se decantan por Anaconda y quiénes se van al relato histórico de Nuremberg. Ambas son las que apuraron hasta cerca de la una la supervivencia de Yelmo en A Coruña. El paseo a las salas, con anuncios de estrenos por llegar y que nunca serán, aviva el sentimiento de duelo entre quienes se resisten a concebir el cine por plataforma online. Pero eso ya es otra película.

