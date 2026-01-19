La Xunta autoriza el acuerdo para la descentralización de Medicina

Ricardo Cao y Alfonso Rueda, en la toma de posesión como rector Pedro Puig

El Consello de la Xunta respaldó en la mañana de este lunes de forma definitiva el acuerdo firmado por el Ejecutivo autonómico con las tres universidades públicas gallegas para la descentralización del grado de Medicina, después de que dicho documento fuese respaldado por los órganos de gobierno de las tres entidades educativas.

En su reunión semanal, en la que no ha comparecido Alfonso Rueda debido al accidente ferroviario de Ardamuz (Córdoba), los miembros del Gobierno gallego validaron un pacto que supondrá repartir entre la Universidad de A Coruña (UDC), la de Santiago de Compostela (USC) y la de Vigo (Uvigo) la docencia práctica y teórica de los tres últimos cursos de esta carrera.

Luz verde para la descentralización de Medicina, con A Coruña y Vigo “vixiantes” Más información

El objetivo último de este pacto, defiende el Gobierno gallego, es poner "al servicio de la formación de los futuros médicos y de la investigación" los recursos educativos y sanitarios de las tres instituciones. Como parte de este acuerdo, la UDC y la UVigo recibirán, cada una de ellas, un 25 % de los alumnos del segundo ciclo de Medicina y la mitad de las nuevas contrataciones deberán adscribirse a estas dos universidades. A cambio, ambas instituciones se comprometen a no solicitar la implantación de nuevos títulos de grado en Medicina durante la vigencia de este acuerdo, que durará hasta agosto de 2029.

Inicio del proceso

Además, mañana martes se celebrará la primera reunión de la comisión de seguimiento -el acuerdo ratificado marcaba el día 21 como tope para constituir la comisión-, en la que estarán representados los departamentos de Sanidade y Educación de la Xunta, así como representantes de las tres universidades y de cada uno de los hospitales universitarios que participarán en estos estudios.

La USC aprueba por unanimidad el texto para descentralizar el grado de Medicina Más información

"Se facemos guerras particulares e café para todos, pensamos que nos vai ir peor. Se sumamos gañamos e se rompemos perdemos", aseguró el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, tras reunirse con el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, este pasado jueves: "Imos facer os deberes para que con este acordo non pase o que pasou co do 2015 e teñamos descentralización efectiva da docencia", concluyó el rector.