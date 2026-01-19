Agentes municipales en Ramón Cabanillas Carlota Blanco

La Policía Local monta un control estos días en Ramón Cabanillas, en Os Mallos, que se ha convertido en un 'atajo' para los conductores que quieren sortear las obras que aún afectan a la avenida de Os Mallos. Agentes del 092 impusieron docenas de multas el fin de semana pasado y, a día de hoy, un coche patrulla vigila la zona para evitar más infracciones.

Cuando el Ayuntamiento decidió convertir la calle de Ramón Cabanillas se volvió parte de la ronda peatonal (se abrió en octubre de 2024). El objetivo era convertirla en una lugar de estancia, además de tránsito, en un barrio con pocas plazas y espacios públicos como Os Mallos.

A partir de entonces, no podían transitar por esta calle, que parte de la plaza de San Vicente y llega hasta la avenida de Arteixo, más que los coches que se dirigían hacia los talleres y garajes de la zona o los vehículos de carga y descarga que no pueden entrar a partir de las once de la mañana.

Pero el hecho mismo de que hubiera talleres en esa calle impedía que se instalaran bolardos, así que los conductores más avispados (o menos concienciados) la han estado usando para librarse de las molestias que generan las obras de la avenida de Os Mallos.

Así es: en junio del año pasado comenzaron las obras de de esta vía, después de retrasos que nunca fueron aclarados convenientemente por la Concejalía de Movilidad. Hay que decir que estos trabajos comenzaron después de que se reordenara el aparcamiento en batería, lo que provocaba constantes atascos al detenerse el autobús cuando un vehículo sobresalía.

Desde entonces, los conductores que deseen llegar al tramo cercano al cruce con la ronda de Outeiro deben hacer eses para llegar. O coger el atajo de San Vicente para después subir por Ramón Cabanillas, claro.

Patinetes

Y no solo coches. Por ese tramo de Ramón Cabanillas circulan habitualmente los patinetes (a pesar de que la nueva ordenanza de Movilidad los considera vehículos) a toda velocidad. Es decir, a 30 kilómetros por hora, lo que alarma a los peatones.

La situación había llegado hasta tal punto que los vecinos de Os Mallos habían preparado una concentración y cortar la calle (la de Ramón Cabanillas). Pero esta movilización se ha paralizado después de que la Policía Local decidiera dar un golpe sobre la mesa e impuesto varias docenas de multas durante el pasado fin de semana. Y por ahora, continúa la vigilancia.