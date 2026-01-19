Javier Pastoriza: “Un negocio histórico forma parte del patrimonio de la ciudad, como la Torre de Hércules”

Javier Pastoriza, presidente de la Zona Comercial Obelisco Quintana

Lleva 23 años trabajando en El Tequeño, el negocio que abrió su familia en la plaza de María Pita tras cerrar La Viña. Después de varios años en la asociación, Javier Pastoriza asumió en diciembre el reto de dirigir la Zona Comercial Obelisco. El objetivo principal: recuperar en el centro la actividad comercial de finales del siglo XX. “Había mucho más ambiente en la calle, más tiendas, más puestos de trabajo y buscamos recuperar esa viveza que tenía el centro y que se ha ido perdiendo a lo largo de estos años”, dice.

El camino para lograrlo, señala, ya está en marcha, pero las administraciones también juegan un papel necesario e imprescindible: “Estamos renovando la página web. Llevará unos meses, es un proceso largo, pero estamos incorporando nuevo contenido y queremos hacer una buena estructura adaptada a los nuevos tiempos. Por ejemplo, el objetivo es que un visitante, si busca negocios de cierto contenido, pueda contar con un mapa de la zona en el que vea los establecimientos que tienen eso que busca”.

Los negocios asociados suman más del centenar en la actualidad, pero Pastoriza comenta que, en la última semana, casi veinte establecimientos se han puesto en contacto con la asociación para unirse. “Es síntoma de que hay gente ilusionada y que ven que hay un cambio y apuestan por el centro de A Coruña”, reconoce.

Es necesario recordar que la Zona Comercial Obelisco, tal y como ocurre con Distrito Mallos, es un Centro Comercial Abierto (CCA). O, como comenta el nuevo presidente, “un Marineda pero al aire libre”. Por ello, anima a cualquier emprendedor a instalarse en el centro, sobre todo teniendo en cuenta la dirección que busca a día de hoy la entidad.

Cierto es que la zona, sobre todo la calle Real, parece haber dado un cambio en los últimos años hacia el reinado de la hostelería. Todo ello, además, teniendo en cuenta que negocios históricos, como Lázaro Ópticos o la Joyería Amor, han cesado su actividad sin contar con relevo generacional. “Nos produce una enorme tristeza porque los negocios históricos, sea comercio u hostelería, forman parte del patrimonio de la ciudad, como la Torre de Hércules. Sería injusto decir que no hay ayudas para el relevo, pero no son efectivas porque no consiguen el objetivo”, manifiesta Pastoriza, que considera la necesaria convivencia de las diferentes actividades económicas. “En los últimos años hay menos locales vacíos en la calle Real, pero siguen quedando. Hay falta de comercio y diversidad y es necesario tener todo tipo de actividades para complementar la zona y hacerla más atractiva. Tienen que convivir hostelería y comercio”, subraya.

Y para conseguir todos los objetivos, además de las actuaciones de las administraciones, el presidente de la Zona Comercial Obelisco abre la puerta a la colaboración público-privada: “Que las administraciones apuesten por el comercio en la calle. Necesitamos ver hechos que se traduzcan en beneficios y que alguna empresa privada esté dispuesta a llevar a cabo eventos para revitalizar la zona”. Alguna, incluso, ya ha contactado con la entidad, anuncia Pastoriza, quien recuerda la importancia de asociarse: “Entre el 60 y 80% de los eventos se subvencionan con las ayudas de las administraciones. El resto lo paga la asociación. Cuantos más asociados, más cosas podremos hacer”.

La obra de los Cantones, una “esperanza” La Zona Comercial Obelisco, que abarca negocios desde la plaza de Pontevedra hasta María Pita, se ha visto envuelta en los últimos años en obras, ya sea la de San Andrés o ahora la de los Cantones. No obstante, Javier Pastoriza cree que la paciencia es la clave, siempre que el resultado sea el esperado. Si San Andrés sirvió para reactivar el comercio y el asociacionismo comercial, los Cantones son ahora la gran “esperanza”. “Se espera que a largo plazo la obra suponga una mejora en la zona y sea un beneficio. Vamos a intentar que la situación sea lo más llevadera posible”, concluye.