Patrulla de la Policía Local Patricia G. Fraga

La Policía Local registró un accidente en el número 20 de Manuel Azaña, donde un coche atropelló a un menor de 13 años que circulaba en bicicleta. El suceso tuvo lugar a las 16.25 horas, y el menor pedaleaba en un vehículo de BiciCoruña por la acera cuando fue alcanzado pro el turismo, que accedía al garaje.

Al lugar de los hechos acudió la Policía Local, así como una ambulancia del 061, que atendió al menor de heridas leves. Fue atendido y, después, trasladado al Materno para ser examinado de sus lesiones.