Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Herido un ciclista de trece años en un atropello en Los Rosales

El menor circulaba por la acera, en uno de los vehículos de BiciCoruña

Abel Peña
Abel Peña
19/01/2026 17:42
Patrulla de la Policía Local
Patrulla de la Policía Local
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Policía Local registró un accidente en el número 20 de Manuel Azaña, donde un coche atropelló a un menor de 13 años que circulaba en bicicleta. El suceso tuvo lugar a las 16.25 horas, y el menor pedaleaba en un vehículo de BiciCoruña por la acera cuando fue alcanzado pro el turismo, que accedía al garaje. 

Al lugar de los hechos acudió la Policía Local, así como una ambulancia del 061, que atendió al menor de heridas leves. Fue atendido y, después, trasladado al Materno para ser examinado de sus lesiones.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Campaña publicitaria en el centro de la ciudad

Misterio resuelto: A Coruña ya disfruta de "meterla" en el Santo Agujero
Esther Durán
El ideal gallego

La Policía Local de Culleredo detiene a cuatro personas por robar en trasteros
Redacción
Pedro Sánchez comparece acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska

Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario de Adamuz
Agencias
Bomberos trabajan en la cabecera del tren Iryo que descarriló e impactó contra un Alvia

Renfe descarta que el accidente de Adamuz se deba a un exceso de velocidad, ya que iban a menos de 210 kilómetros por hora
Agencias