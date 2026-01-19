Las obras comenzaron con el arreglo del tejado Gago

Hace 25 años El Ideal Gallego se hacía eco de las reformas del mercado de la plaza de Lugo, cuyo diseño se inspiró en el que la propia plaza de abastos había tenido en 1900. La reforma planteaba cambios en la estructura, los ventanales e incluso las entradas, al priorizar que hubiese una en cada esquina del edificio. Hace 75 años, la información local relataba un trágico suceso en que un joven obrero resultó gravemente herido mientras trabajaba con una máquina ovoidal en la carbonería de la que era empleado, por lo que fue hospitalizado. Hace 100 años, la visita de un arzobispo revolucionaba a la ciudad, cuyas autoridades le recibieron con un gran banquete y discursos en el palacio municipal.

Hace 25 años | El mercado del año 1900 inspirará la reforma integral de la plaza de Lugo

La plaza de Lugo mira al pasado. La reforma del mercado tratará de volver al año 1900 para recuperar la plaza de entonces. De este modo, la estructura cambiará el hormigón por el hierro forjado, los pequeños ventanales por grandes vidrieras y las cuatro entradas laterales por dos puertas principales, una a cada extremo del mercado. Al menos, esta es la idea inicial y la que le gustaría poner en práctica a la edil de Mercados, Pilar Valiño. Aunque todavía el pliego de condiciones para el concurso de ideas no ha sido publicado, Valiño señala que la semana próxima se conocerán los detalles para la rehabilitación. La céntrica plaza tendrá que abandonar su actual forma y revestirse con una estructura metálica y amplias cristaleras. Es decir, el hierro forjado sustituirá al hormigón y las pequeñas ventanas superiores darán paso a grandes vidrieras. De esta manera, la plaza de Lugo recuperará la luz que caracterizó al mercado inicial. La distribución interior también se verá afectada. Las cuatro entradas laterales del mercado es probable que se reduzcan a dos, una por cada una de las caras principales de la plaza. El cambio de las puertas de acceso podrá alterar, al mismo tiempo, la distribución de los puestos. Como detalla Valiño “sería estupendo recuperar las entradas antiguas, en donde los compradores podían ver los puestos de flores y de frutas”.

Hace 75 años | Obrero gravemente herido en una carbonería

Cuando se encontraba trabajando en una carbonería sita en la calle del Arenal, número 13, el obrero Gumersindo Zapatero Tojo, de 18 años de edad, que habita en la casa 19 de la mencionada calle, tuvo la desgracia de que una máquina ovoidal de hacer carbón, con la que maniobraba, le aprisionase el brazo derecho. Trasladado a la Casa del Socorro del Hospital, le apreciaron una gran herida por desgarro en el antebrazo derecho que le ocasionó grandes destrozos en los tejidos celular, subcutáneo y muscular, seccionando tendones y vasos en esa sección. Sufrió también “shock” traumático. Las lesiones fueron calificadas de pronóstico grave, y después de ser asistido pasó al Sanatorio del Socorro, donde se encuentra hospitalizado desde entonces. Ayer, además, fueron detenidos dos menores de edad por sustraer botellas de licor de una tienda.

Hace 100 años | El doctor Alcolea, en un banquete en La Coruña

A la una de la tarde del domingo se celebró en el salón grande del Palacio municipal el banquete popular organizado en honor de nuestro ilustre Arzobispo. A la hora anunciada, llegó al Consistorio el Dr. Alcolea, siendo recibido por el alcalde y casi todos los concejales. Seguidamente pasó a la Alcaldía, donde fue cumplimentado por las autoridades y muchas personas. Los asistentes al acto fueron ocupando sus puestos en una amplia mesa en forma de herradura y en cuatro más suplementarias. El local estaba adornado con sobriedad y elegancia, destacando en la presidencia el escudo de La Coruña entre las banderas de España y Galicia. A la hora de los brindos, el alcalde Casás se levantó y dio un discurso en el que dice que el homenaje que se le rinde al doctor Alcolea le es debido no solo por su elevada jerarquía, sino por su simpatía y cordialidad.