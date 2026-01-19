Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Hace 25 años | El mercado del año 1900 inspirará la reforma integral de la plaza de Lugo

Redacción
19/01/2026 04:35
Las obras comenzaron con el arreglo del tejado
Las obras comenzaron con el arreglo del tejado
Gago
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

Hace 25 años El Ideal Gallego se hacía eco de las reformas del mercado de la plaza de Lugo, cuyo diseño se inspiró en el que la propia plaza de abastos había tenido en 1900. La reforma planteaba cambios en la estructura, los ventanales e incluso las entradas, al priorizar que hubiese una en cada esquina del edificio. Hace 75 años, la información local relataba un trágico suceso en que un joven obrero resultó gravemente herido mientras trabajaba con una máquina ovoidal en la carbonería de la que era empleado, por lo que fue hospitalizado. Hace 100 años, la visita de un arzobispo revolucionaba a la ciudad, cuyas autoridades le recibieron con un gran banquete y discursos en el palacio municipal.

portada 2001

Hace 25 años | El mercado del año 1900 inspirará la reforma integral de la plaza de Lugo

La plaza de Lugo mira al pasado. La reforma del mercado tratará de volver al año 1900 para recuperar la plaza de entonces. De este modo, la estructura cambiará el hormigón por el hierro forjado, los pequeños ventanales por grandes vidrieras y las cuatro entradas laterales por dos puertas principales, una a cada extremo del mercado. Al menos, esta es la idea inicial y la que le gustaría poner en práctica a la edil de Mercados, Pilar Valiño. Aunque todavía el pliego de condiciones para el concurso de ideas no ha sido publicado, Valiño señala que la semana próxima se conocerán los detalles para la rehabilitación. La céntrica plaza tendrá que abandonar su actual forma y revestirse con una estructura metálica y amplias cristaleras. Es decir, el hierro forjado sustituirá al hormigón y las pequeñas ventanas superiores darán paso a grandes vidrieras. De esta manera, la plaza de Lugo recuperará la luz que caracterizó al mercado inicial. La distribución interior también se verá afectada. Las cuatro entradas laterales del mercado es probable que se reduzcan a dos, una por cada una de las caras principales de la plaza. El cambio de las puertas de acceso podrá alterar, al mismo tiempo, la distribución de los puestos. Como detalla Valiño “sería estupendo recuperar las entradas antiguas, en donde los compradores podían ver los puestos de flores y de frutas”.

portada 1951

Hace 75 años | Obrero gravemente herido en una carbonería

Cuando se encontraba trabajando en una carbonería sita en la calle del Arenal, número 13, el obrero Gumersindo Zapatero Tojo, de 18 años de edad, que habita en la casa 19 de la mencionada calle, tuvo la desgracia de que una máquina ovoidal de hacer carbón, con la que maniobraba, le aprisionase el brazo derecho. Trasladado a la Casa del Socorro del Hospital, le apreciaron una gran herida por desgarro en el antebrazo derecho que le ocasionó grandes destrozos en los tejidos celular, subcutáneo y muscular, seccionando tendones y vasos en esa sección. Sufrió también “shock” traumático. Las lesiones fueron calificadas de pronóstico grave, y después de ser asistido pasó al Sanatorio del Socorro, donde se encuentra hospitalizado desde entonces. Ayer, además, fueron detenidos dos menores de edad por sustraer botellas de licor de una tienda.

portada 1926

Hace 100 años | El doctor Alcolea, en un banquete en La Coruña

A la una de la tarde del domingo se celebró en el salón grande del Palacio municipal el banquete popular organizado en honor de nuestro ilustre Arzobispo. A la hora anunciada, llegó al Consistorio el Dr. Alcolea, siendo recibido por el alcalde y casi todos los concejales. Seguidamente pasó a la Alcaldía, donde fue cumplimentado por las autoridades y muchas personas. Los asistentes al acto fueron ocupando sus puestos en una amplia mesa en forma de herradura y en cuatro más suplementarias. El local estaba adornado con sobriedad y elegancia, destacando en la presidencia el escudo de La Coruña entre las banderas de España y Galicia. A la hora de los brindos, el alcalde Casás se levantó y dio un discurso en el que dice que el homenaje que se le rinde al doctor Alcolea le es debido no solo por su elevada jerarquía, sino por su simpatía y cordialidad.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El director financiero de Trison, Rafael Sánchez; el consejero delegado, Alberto Cáceres; y el fundador y presidente, Carlos Saavedra

Trison, histórico proveedor de Inditex, crea experiencias en más de 100 países
Iván Aguiar
Alberto Cáceres posa en la sede de Trison en Espíritu Santo

Alberto Cáceres, consejero delegado: “El recorrido de Trison y del sector en general en Europa es amplísimo”
Iván Aguiar
té empresas con afán de ganar dinero. Lo hago porque me gusta

Carlos Saavedra, el hombre que convirtió un sueño en un éxito como Trison
Iván Aguiar
Accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

El ministro Puente califica el accidente de tren en Córdoba de "raro y difícil de explicar"
EFE