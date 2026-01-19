Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El sector pesquero de A Coruña desconvoca la huelga tras llegar a un acuerdo con el Gobierno

El Ministerio de Pesca y la flota pactan flexibilizar el reglamento de control

Lara Fernández
Lara Fernández
19/01/2026 19:37
Un momento de la protesta en O Parrote, este lunes
Un momento de la protesta en O Parrote, este lunes
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Los pescadores de la provincia de A Coruña desconvocan la huelga iniciada este lunes tras un principio de acuerdo con el Gobierno central en lo relativo a la aplicación del Reglamento de Control de la Pesca de la Unión Europea. Un centenar de pescadores de las cofradías de A Coruña, Ferrol, Corme y Camariñas, entre otras, se concentraron este lunes en O Parrote para exigir la paralización de la normativa, de la Unión Europea. Entre otras cuestiones, esta obliga a los buques de doce a quince metros de eslora a dar un preaviso de llegada al muelle de cuatro horas o pesar las capturas a bordo, entre otras demandas.

La decisión de seguir con la flota paralizada y con el cierre de lonjas dependía de una reunión celebrada a las 16.00 horas entre cofradías en Madrid con la Secretaría General de Pesca. Al término del encuentro, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el sector pesquero acordaron flexibilizar el reglamento de control de la pesca para facilitar su aplicación y asegurar un cumplimiento “eficaz y compatible” con la operatividad de la flota. 

Estas flexibilizaciones se refieren principalmente a la exigencia de la anotación de capturas y de la notificación previa. Tras esto, el sector pesquero decidió desconvocar la huelga, pese a no considerar suficiente el acuerdo, en palabras del Patrón Mayor de la Cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui. Así, no será necesario pesar a bordo las especies que no lleguen a cincuenta kilos, y el preaviso podrá darse cuando se ponga rumbo al puerto.

Manifestación de los pescadores en A Coruña

La pesca gallega, en lucha en A Coruña: “Cada vez nos exigen más y nos recortan más servicios”

Más información
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Mari Patiño, de Casa Pita

Cinco cocidos top en el área coruñesa
Noelia Díaz
Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia

Fallecen los cuatro miembros de la familia de Punta Umbría desaparecidos en el accidente de tren de Adamuz
Agencias
Agentes municipales en Ramón Cabanillas

La Policía Local vigila el atajo prohibido de Ramón Cabanillas
Abel Peña
Valentino Garavani, en una imagen de archivo

El diseñador italiano Valentino muere en Roma a los 93 años
Agencias