El sector pesquero de A Coruña desconvoca la huelga tras llegar a un acuerdo con el Gobierno

Un momento de la protesta en O Parrote, este lunes Quintana

Los pescadores de la provincia de A Coruña desconvocan la huelga iniciada este lunes tras un principio de acuerdo con el Gobierno central en lo relativo a la aplicación del Reglamento de Control de la Pesca de la Unión Europea. Un centenar de pescadores de las cofradías de A Coruña, Ferrol, Corme y Camariñas, entre otras, se concentraron este lunes en O Parrote para exigir la paralización de la normativa, de la Unión Europea. Entre otras cuestiones, esta obliga a los buques de doce a quince metros de eslora a dar un preaviso de llegada al muelle de cuatro horas o pesar las capturas a bordo, entre otras demandas.

La decisión de seguir con la flota paralizada y con el cierre de lonjas dependía de una reunión celebrada a las 16.00 horas entre cofradías en Madrid con la Secretaría General de Pesca. Al término del encuentro, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el sector pesquero acordaron flexibilizar el reglamento de control de la pesca para facilitar su aplicación y asegurar un cumplimiento “eficaz y compatible” con la operatividad de la flota.

Estas flexibilizaciones se refieren principalmente a la exigencia de la anotación de capturas y de la notificación previa. Tras esto, el sector pesquero decidió desconvocar la huelga, pese a no considerar suficiente el acuerdo, en palabras del Patrón Mayor de la Cofradía de Ferrol, Gustavo Chacartegui. Así, no será necesario pesar a bordo las especies que no lleguen a cincuenta kilos, y el preaviso podrá darse cuando se ponga rumbo al puerto.