Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Puerto de A Coruña facilita que la Policía Nacional mejore controles fronterizos con dos nuevas tablets

La iniciativa se corresponde con un convenio marco suscrito entre Puertos del Estado y el Ministerio del Interior

Iván Aguiar
Iván Aguiar
19/01/2026 13:47
Turistas en el Puerto de A Coruña durante la triple escala de cruceros del 20 de noviembre de 2025
Turistas en el Puerto de A Coruña durante la triple escala de cruceros del 20 de noviembre de 2025
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha entregado al Cuerpo Nacional de Policía Nacional dos tablets, financiadas con fondos europeos, que serán utilizadas para mejorar las funciones de control fronterizo en los muelles urbanos y Langosteira

La iniciativa se corresponde con un convenio marco suscrito entre Puertos del Estado y el Ministerio del Interior, con el objetivo de dotar al cuerpo policial de nuevos medios para el desarrollo de su trabajo en los puertos de interés general.

Manifestación de los pescadores en A Coruña

La pesca gallega, en lucha en A Coruña: “Cada vez nos exigen más y nos recortan más servicios”

Más información

En virtud de este acuerdo, se puso en marcha el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) en los puestos de control fronterizo de los puertos. Este sistema se caracteriza por la necesidad de obtener los datos biométricos de los viajeros, además de su nombre, pasaporte, fecha y lugar de entrada y salida de la Unión Europea.

Además, el sistema EES genera alertas a los países miembros ante estancias no autorizadas y permite evaluar si la presencia de ciudadanos de terceros países en el territorio de los estados miembros supone un riesgo para la seguridad o un riesgo de inmigración ilegal o de epidemia.

En el caso de A Coruña, los dispositivos móviles están destinados al Grupo Operativo de Fronteras de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que ya los está utilizando para optimizar los controles fronterizos que puedan afectar a buques mercantes y de pasajeros, así como a las embarcaciones deportivas.

El Fondo Europeo de Seguridad Interior (FESI) tiene como objetivo contribuir a garantizar un alto nivel de seguridad en la Unión, en particular mediante la prevención y la lucha contra el terrorismo y la radicalización, la delincuencia grave y organizada y la ciberdelincuencia, a través de la asistencia y protección a las víctimas de delitos, así como mediante la preparación, protección y gestión eficaz respecto de los incidentes, riesgos y crisis relacionados con la seguridad.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Misión comercial organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña a Estados Unidos

De A Coruña a Estados Unidos: la Cámara de Comercio lidera una delegación en busca de oportunidades de negocio
Iván Aguiar
El ideal gallego

Illa sigue estable en la UCI, "con ánimo" y pendiente del accidente en Adamuz
EFE
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este jueves, a su salida del Tribunal Supremo

García Ortiz pide la nulidad de su condena
EFE
La zona de Sada en la que ocurrieron los hechos

Cae la Banda del Moko de A Coruña tras un operativo "de película" de la Guardia Civil
Guillermo Parga