El Puerto de A Coruña facilita que la Policía Nacional mejore controles fronterizos con dos nuevas tablets

Turistas en el Puerto de A Coruña durante la triple escala de cruceros del 20 de noviembre de 2025 Germán Barreiros

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha entregado al Cuerpo Nacional de Policía Nacional dos tablets, financiadas con fondos europeos, que serán utilizadas para mejorar las funciones de control fronterizo en los muelles urbanos y Langosteira.

La iniciativa se corresponde con un convenio marco suscrito entre Puertos del Estado y el Ministerio del Interior, con el objetivo de dotar al cuerpo policial de nuevos medios para el desarrollo de su trabajo en los puertos de interés general.

En virtud de este acuerdo, se puso en marcha el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) en los puestos de control fronterizo de los puertos. Este sistema se caracteriza por la necesidad de obtener los datos biométricos de los viajeros, además de su nombre, pasaporte, fecha y lugar de entrada y salida de la Unión Europea.

Además, el sistema EES genera alertas a los países miembros ante estancias no autorizadas y permite evaluar si la presencia de ciudadanos de terceros países en el territorio de los estados miembros supone un riesgo para la seguridad o un riesgo de inmigración ilegal o de epidemia.

En el caso de A Coruña, los dispositivos móviles están destinados al Grupo Operativo de Fronteras de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que ya los está utilizando para optimizar los controles fronterizos que puedan afectar a buques mercantes y de pasajeros, así como a las embarcaciones deportivas.

El Fondo Europeo de Seguridad Interior (FESI) tiene como objetivo contribuir a garantizar un alto nivel de seguridad en la Unión, en particular mediante la prevención y la lucha contra el terrorismo y la radicalización, la delincuencia grave y organizada y la ciberdelincuencia, a través de la asistencia y protección a las víctimas de delitos, así como mediante la preparación, protección y gestión eficaz respecto de los incidentes, riesgos y crisis relacionados con la seguridad.