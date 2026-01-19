El hito que los supermercados Gadis quieren superar en A Coruña durante este 2026

Nuevo establecimiento que Gadis abrirá en A Grela Germán Barreiros

Si algo abunda en el paisaje urbano de A Coruña, es el distintivo color amarillo y marrón de Gadis. Esta cadena de distribución alimentaria, buque insignia del Grupo Gadisa, ha logrado tejer una red de 34 supermercados dentro de los límites municipales, con presencia en la mayor parte de los barrios.

Esta empresa se prepara en la actualidad para estrenar el nuevo supermercado del polígono de A Grela, que se ubica en la antigua fábrica textil de Caramelo tras un proceso de reconversión de este espacio. Este establecimiento se convertirá en el número 35 que tenga abierto al público en la urbe coruñesa.

Esta cifra crecerá todavía más a lo largo de este año hasta alcanzar los 36 supermercados, ya que está prevista la reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto, que lleva cerrado desde mediados de 2023, cuando el Ayuntamiento inició la remodelación de la plaza de abastos. La alcaldesa, Inés Rey, aseguró el pasado mes de diciembre que esta tienda estará operativa “en seis meses”.

Precisamente, esta compañía cuenta con la peculiaridad de que, además de locales comerciales a pie de calle, está presente en los mercados. Además de la de Monte Alto, está en los mercados de San Agustín (en este caso se sometió a una importante reforma y volvió a abrir sus puertas en 2024) y Elviña.

Como locales destacados, en la zona centro y Ensanche, esta compañía dispone de tiendas en lugares como la plaza de Lugo, calle San Andrés, Médico Rodríguez, Alfredo Vicenti o la calle Orzán. En el ámbito de Cuatro Caminos y Os Castros tiene establecimientos, entre otros, en Ramón Pérez Costales, Marqués de Figueroa, avenida de Oza y en el centro comercial de Cuatro Caminos. En la ronda de Outeiro dispone de tres supermercados y en O Castrillón está presente con dos locales.

Gadis también cuenta con un hipermercado en el polígono de Pocomaco. En este caso, abrió sus puertas al público hace ya más de 20 años y en aquel momento fue el más grande de la cadena, con una superficie superior a 2.200 metros cuadrados.

Pescado

Esta compañía con sede en Betanzos invirtió cerca de seis millones de euros en la plataforma de Pescamar, empresa del grupo encargada de la selección, compra y gestión de pescados y mariscos. Está ubicada en el Muelle del Este del puerto de A Coruña.

Esta instalación, estrenada en 2025, cuenta con una superficie de 4.066 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. Dispone, además, de ocho muelles de carga que suman 697 metros cuadrados. Esta nave duplicó la superficie con la que Gadis contaba en las antiguas instalaciones del muelle de San Diego.

Esta nave recibe de madrugada el pescado y el marisco fresco que previamente ha sido adquirido en la lonja por los profesionales de la empresa.

Actividad global

Gadisa Retail, la empresa matriz de los supermercados Gadis, publicó el pasado verano la memoria sobre la actividad que registró en 2024, lo que permite hacerse una idea de la magnitud de su negocio.

Según los datos registrados en aquel momento, cuenta en total con 475 puntos de venta, de los cuales 226 se corresponden con establecimientos propios, 237 franquiciados y doce centros de venta al por mayor y para profesionales.

Esta compañía con domicilio social en el polígono de Piadela (Betanzos) tiene presencia en trece provincias de España, situadas en el noroeste y en el centro penínsular: A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Asturias, León, Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Salamanca, Ávila y Madrid.

Sus marcas más conocidas son los supermercados Gadis y Gadis Híper, que tienen locales abiertos al público por todo el territorio gallego y que en los últimos años se han expandido por buena parte de Castilla y León. La primera dispone de 213 y la segunda, 11.