Dos detenidos en A Coruña por robar y agredir a un taxista

Imagen de archivo de un taxi coruñés

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a los autores de un robo con violencia perpetrado contra un taxista de madrugada

Los hechos tuvieron lugar a las 03.30 horas del día 16 de enero, en la avenida de Hércules.

El taxista recogió a dos clientes en la calle San Roque. Uno de ellos se sentó en el asiento del copiloto y otro detrás, y le manifestaron que deseaban que los trasladase al barrio de Montealto.

Una vez llegaron al destino, el taxista les comunicó el importe de la carrera. Fue entonces cuando recibió un fuerte golpe en la sien por parte del pasajero que viajaba en el asiento de atrás, que le dejó aturdido. Seguido a esta agresión, prosiguieron otras por parte de los dos ocupantes para hacerse con el dinero que portaba la víctima.

El taxista intentó abandonar el vehículo para evitar seguir siendo agredido, consiguiendo sacar medio cuerpo fuera del coche, pero permaneciendo sus piernas parcialmente prendidas en el cinturón de seguridad.

En ese momento, el agresor que viajaba en la parte de atrás del vehículo salió y le continuó agrediendo con patadas.

Finalmente, ambos ladrones abandonar el lugar, consiguiendo sustraerle antes unos 400 euros, y dejándolo herido en el suelo de la vía pública.

Varios vecinos, ante los gritos de la víctima, acudieron a auxiliarle, y además llamaron a la policía.

La víctima fue asistida en el lugar por una ambulancia y les manifestó a los policías que poseía cámaras en el vehículo que habían grabado lo ocurrido.

Al observar las características de los autores, varios indicativos policiales del Grupo de Atención al ciudadano comenzaron la búsqueda en las calles próximas. Con ello, consiguieron localizar a los dos autores del robo en la calle Don Baltasar Pardal Vidal. Uno de ellos portaba el dinero sustraído.

Fueron detenidos in situ y puestos a disposición judicial el día 17 de enero, decretando la autoridad judicial el ingreso de uno de ellos en prisión.