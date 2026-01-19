Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Dos detenidos en A Coruña por robar y agredir a un taxista

Redacción
19/01/2026 11:01
Imagen de archivo de un taxi coruñés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a los autores de un robo con violencia perpetrado contra un taxista de madrugada

Los hechos tuvieron lugar a las 03.30 horas del día 16 de enero, en la avenida de Hércules.

El taxista recogió a dos clientes en la calle San Roque. Uno de ellos se sentó en el asiento del copiloto y otro detrás, y le manifestaron que deseaban que los trasladase al barrio de Montealto.

Una vez llegaron al destino, el taxista les comunicó el importe de la carrera. Fue entonces cuando recibió un fuerte golpe en la sien por parte del pasajero que viajaba en el asiento de atrás, que le dejó aturdido. Seguido a esta agresión, prosiguieron otras por parte de los dos ocupantes para hacerse con el dinero que portaba la víctima.

El taxista intentó abandonar el vehículo para evitar seguir siendo agredido, consiguiendo sacar medio cuerpo fuera del coche, pero permaneciendo sus piernas parcialmente prendidas en el cinturón de seguridad.

En ese momento, el agresor que viajaba en la parte de atrás del vehículo salió y le continuó agrediendo con patadas.

Finalmente, ambos ladrones abandonar el lugar, consiguiendo sustraerle antes unos 400 euros, y dejándolo herido en el suelo de la vía pública.

Varios vecinos, ante los gritos de la víctima, acudieron a auxiliarle, y además llamaron a la policía.

La víctima fue asistida en el lugar por una ambulancia y les manifestó a los policías que poseía cámaras en el vehículo que habían grabado lo ocurrido.

Al observar las características de los autores, varios indicativos policiales del Grupo de Atención al ciudadano comenzaron la búsqueda en las calles próximas. Con ello, consiguieron localizar a los dos autores del robo en la calle Don Baltasar Pardal Vidal. Uno de ellos portaba el dinero sustraído.

Fueron detenidos in situ y puestos a disposición judicial el día 17 de enero, decretando la autoridad judicial el ingreso de uno de ellos en prisión.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Arteixo Futuro reclama medidas para "a xestión e coidados" de los gatos comunitarios
Redacción
Imágenes del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) en el que chocaron un tren Iryo y un Alvia

La última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se produjo hace cuatro días
EFE
Accidente de tren en Adamuz

El accidente de Córdoba, el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España
EFE
Accidente de tren en Adamuz

La recuperación emocional tras una tragedia, como la del tren de Adamuz, puede durar hasta un año
EFE