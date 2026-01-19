Mi cuenta

A Coruña

De A Coruña a Estados Unidos: la Cámara de Comercio lidera una delegación en busca de oportunidades de negocio

Las compañías participantes han mantenido reuniones con potenciales clientes 

Iván Aguiar
Iván Aguiar
19/01/2026 15:03
Misión comercial organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña a Estados Unidos
Misión comercial organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña a Estados Unidos
Cedida
La Cámara de Comercio de A Coruña ha organizado una misión comercial a Estados Unidos en la que ha participado una delegación de empresas gallegas de diversos sectores, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de negocio, establecer alianzas estratégicas y reforzar la presencia de Galicia en uno de los mercados más dinámicos y competitivos del mundo.

Durante esta misión, las compañías participantes han mantenido reuniones con potenciales socios comerciales con el propósito de conocer de primera mano las tendencias del mercado norteamericano y detectar posibilidades reales de expansión.

La Cámara de A Coruña impulsa la digitalización empresarial con nuevas jornadas gratuitas

Más información

Asimismo, algunas empresas han participado en la Feria Winter Fancy Faire 2026, celebrada en San Diego, exponiendo en la misma sus productos agroalimentarios o reuniéndose con posibles importadores o contactos empresariales.

La Cámara de A Coruña explica de este modo refuerza su "compromiso" con la "internacionalización" de las pequeñas y medianas empresas gallegas, facilitando el acceso a "mercados exteriores" y ofreciendo acompañamiento especializado en cada fase del proceso.

Uno de los responsables de Comercio Exterior de la entidad, Pablo López, destaca que la Cámara cree "firmemente en la importancia de apoyar" a lasempresas en su salida al exterior. "Estados Unidos es un destino prioritario y lleno de oportunidades, y queremos que las empresas gallegas puedan aprovecharlas con todas las garantías”, señala.

