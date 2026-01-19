Coruña Insólita | El animal que se oculta en el diseño de las farolas del Paseo Marítimo

Farolas en el Paseo Marítimo Patricia G. Fraga

Hay muchos elementos de la ciudad que serían reconocibles si fuesen trasladados a cualquier otro lugar. Más allá de monumentos tan emblemáticos como la Torre de Hércules o el Obelisco y siluetas tan identificables como la del depósito de agua de Monte Alto o la H mayúscula que supone la torre de control marítimo, hay otros perfiles igual de cercanos. Es el caso de las icónicas farolas del Paseo Marítimo. Las rojas, concretamente.

Llevan colocadas en ese lugar desde hace exactamente treinta años, aunque han llegado a integrarse de tal manera en el paisaje y en nuestra memoria que puede parecer que han estado ahí toda la vida. Su color rojo intenso, los esmaltes de Julia Ares y sus peculiares líneas curvas hacen que estas farolas hayan sido plasmadas en películas, fotografías, cuadros e, incluso, en tatuajes. Pero, ¿a qué obedece su forma?

Toba y Desmonts

Las luminarias del Paseo Marítimo tienen un diseño modernista con una inspiración tan marina como el lugar en donde están colocadas. Según el ingeniero Eduardo Toba, que era jefe de la Demarcación de Costas en A Coruña durante los años noventa, aquel diseño se pergeñó a grandes rasgos en un papel o una servilleta, que es donde se plasman a menudo las grandes ideas. La intención era que de ahí saliera algo relacionado con el entorno, una gamba o un camarón.

Aunque ambos hablaran sobre el proyecto en el inicio, el responsable final del diseño fue el arquitecto municipal Antonio Desmonts, quien confirma que la inspiración de la farola es claramente animal: “Es un caballito de mar –explica con una sonrisa–, se puede decir con toda tranquilidad”.

Detalle de una farola Patricia G. Fraga

Ese fue el punto de partida, la llama que prendió la mecha, aunque el recorrido hasta llegar a lo que vemos hoy en día fue bastante más largo. “Fue un trabajo duro –recuerda el arquitecto– porque no se trataba solamente de hacer un diseño a lápiz”, sino que había que trabajar bastante más.

“Había que hacer unas maquetas en madera del diseño final de la farola y, después, hacer unas piezas en escala 1:1”, del mismo tamaño que las que luego se instalarían en el Paseo Marítimo.

“El último paso era la fundición pero lo recuerdo como un trabajo bastante duro y bastante complicado”, explica Desmonts.

Proyecto ambicioso

Según la empresa Setga, el modelo que lleva el nombre de A Coruña, con su enorme tamaño, su tono escarlata y sus esmaltes forma parte del “proyecto más ambicioso de alumbrado público ejecutado en Europa durante los años noventa”.

Hace algunos años, las bombillas empezaron a sustituirse por componentes led, mucho más duraderos y, lo que siempre es interesante, con menor consumo para las arcas municipales. La reparación de estos elementos que acometió el Ayuntamiento en 2019 fue algo más complicada de lo esperado porque, debido a que son piezas únicas no hay repuestos.

Lo mismo sucede con los esmaltes diseñados por Julia Ares, en un trabajo titánico que aporta un signo distintivo más a estas luminarias, aunque es cierto que, en algunos casos, las obras están rotas o han desaparecido.

No todo el Paseo Marítimo tiene el privilegio de disfrutar de la vista de las farolas rojas, que solamente se instalaron entre la zona de As Lagoas y el castillo de San Antón. En total, se colocaron 300 luminarias en las que, si nos fijamos bien, podremos atisbar ese caballito de mar.