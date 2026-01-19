Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Bodega Órdenes, Bar 23 y La Sifonería ganan el Concurso de Tapas Picadillo

Unas albóndigas en salsa de almendras, un 'Dry Martini' y un 'Ssam de raya en salsa de salpicón y crujiente de pulpo' son las propuestas galardonadas  

Lara Fernández
Lara Fernández
19/01/2026 14:17
Foto de familia de finalistas y premiados
Foto de familia de finalistas y premiados
Quintana
La XXI edición del Concurso de Tapas Picadillo ya tiene ganadores. Y algunos ya saben lo que es instalarse en el Olimpo gastronómico de A Coruña. Bodega Órdenes, Bar 23 y La Sifonería son los tres establecimientos que pueden presumir de tener la mejor tapa de la ciudad, cada uno en su respectiva categoría.

La alcaldesa, Inés Rey; el concejal de Turismo, Gonzalo Castro; y la nieta de Picadillo, Chau Fernández-Gago Puga, entregaron este lunes los premios del certamen. En una sesión marcada por el accidente de tren en Córdoba –la regidora instó a los finalistas del concurso a participar en el minuto de silencio que tendría lugar en la plaza de María Pita tras el acto–, los locales recibieron el reconocimiento a sus propuestas, algunas tradicionales y otras elaboradas con recetas experimentales. La modalidad de mejor tapa Recetario Picadillo fue a parar a manos de Bar 23 (La Barrera), que participó con sus albóndigas en salsa de almendras.

El premio a Tapa Creativa fue para La Sifonería (La Franja), que se presentó al certamen con un ‘Dry Caldini’. Y el reconocimiento de la votación popular se lo llevó Bodega Órdenes (calle Cuba), con su Ssam de raya en salsa de salpicón y crujiente de pulpo.

Este último establecimiento, situado en el Agra do Orzán, ya ganó en 2024 la Ruta de Tapas ‘Coruñesa de Toda la Vida, con una ensaladilla con sardina ahumada y yema frita. La alcaldesa recordó que la cocina es “una de nuestras señales de identidad, una de nuestras especialidades, con los mejores productos y las mejores manos”. Estos premios, añadió, resumen “este espíritu, donde nuevos locales y otros con trayectoria exhiben su creatividad”. Las tapas, algunas “con ideas novedosas” y otras “con recetas de siempre que nos llevan a la infancia”, condensan en un plato esta idea.

Diez ricas anécdotas de Picadillo en el 150 aniversario de su nacimiento

