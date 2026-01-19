Así fueron los últimos minutos de los Cines Yelmo en A Coruña

Salida de la última película tras el cierre de los cines EC

Quién le iba a decir a Hermann Göring que el relato de su suicidio sería la proyección de despedida de unos cines en una esquina de España de la que seguramente nunca había escuchado hablar. ‘Nuremberg’, la recreación de los juicios a la cúpula nazi, se extendió hasta más allá de las 0.35 horas. Con su final se acababan también 17 años de historia de los Cines Yelmo de Espacio Coruña, y tres décadas de la empresa en la ciudad. Al contrario que en Los Rosales hace tres años, no hubo aplausos. Era un tono de resignación y cierta melancolía, como quien se ha acostumbrado a perder salas y butacas con cierta normalidad.

En la época en la que si no se cuenta en las redes sociales es que no ha pasado, muchos (no precisamente niños ni adolescentes) aprovecharon para sacarse todo tipo de posados con un cine que ya ha pasado a la crónica negra de cierres. Sin embargo, el factor humano también estuvo presente y muchos de los espectadores transmitieron su apoyo y buenos deseos a los trabajadores.

“Esta entrada no la tiro”, dijo una espectadora a la que se le saltaron las lágrimas, aunque en este caso por lo impactante de las imágenes originales del Holocausto que se ofrecen en ‘Nuremberg’. Su amiga, más pilla, intentó sin suerte que le dieran algunos de los juguetes y productos de merchandising que se quedarán perdidos en tras la verja, como vestigios de una época cada vez más negra para según qué hábitos. Se bajaron la verja y el telón ya entrado el día 19 de enero, como si fuera uno de esos epílogos sorpresa de los títulos de crédito. Antes justo de ‘The end’.