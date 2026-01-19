Alerta naranja en la costa de A Coruña

Olas durante un temporal en A Coruña Javier Alborés

Los temporales siguen azotando con fuerza A Coruña y su área metropolitana. Por ello, la Aemet han activado la alerta naranja por temporal costero, con olas que pueden llegar hasta siete metros de altura.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno adverso estará activo desde primera hora de la mañana en el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña y se extenderá al mediodía al litoral de Pontevedra, ha indicado este lunes en una nota la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes.

Se espera mar combinada del noroeste con olas de hasta seis metros y, ocasionalmente, de siete metros.

Debido a la alerta naranja, se suspenderá toda la actividad deportiva en el mar, tanto la federada como la del programa Xogade.

La Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, principalmente diques, rompeolas y paseos marítimos.

También ha pedido que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.