Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Alerta naranja en la costa de A Coruña

Redacción
19/01/2026 15:37
Temporal en A Coruña, olas
Olas durante un temporal en A Coruña
Javier Alborés
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Los temporales siguen azotando con fuerza A Coruña y su área metropolitana. Por ello, la Aemet han activado la alerta naranja por temporal costero, con olas que pueden llegar hasta siete metros de altura.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno adverso estará activo desde primera hora de la mañana en el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña y se extenderá al mediodía al litoral de Pontevedra, ha indicado este lunes en una nota la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes.

Surfista Orzán

Cuando la alerta naranja se va, los surfistas regresan a Orzán

Más información

Se espera mar combinada del noroeste con olas de hasta seis metros y, ocasionalmente, de siete metros.

Debido a la alerta naranja, se suspenderá toda la actividad deportiva en el mar, tanto la federada como la del programa Xogade.

La Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, principalmente diques, rompeolas y paseos marítimos.

También ha pedido que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones. 

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La Policía Local de Culleredo detiene a cuatro personas por robar en trasteros
Redacción
Pedro Sánchez comparece acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska

Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario de Adamuz
Agencias
Bomberos trabajan en la cabecera del tren Iryo que descarriló e impactó contra un Alvia

Renfe descarta que el accidente de Adamuz se deba a un exceso de velocidad, ya que iban a menos de 210 kilómetros por hora
Agencias
Ricardo Cao y Alfonso Rueda, en la toma de posesión como rector

La Xunta autoriza el acuerdo para la descentralización de Medicina
EFE